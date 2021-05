Bianco & Niccolò Fabi duettano in “Fantastico”, nuova canzone aggiunta all’album “Canzoni che durano solo un momento”

Alberto Bianco e Niccolò Fabi hanno unito le forze in Fantastico, nuova canzone e singolo, che si va ad aggiungere all’ultima fatica discografica del cantautore torinese Canzoni che durano solo un momento, pubblicata il 1 aprile 2021.

Dal 19 maggio 2021 è in rotazione radiofonica e in tutte le piattaforme questa nuova canzone (il testo e l’audio) prodotta da Tiziano Lamberti, che vede duettare questi due amici e compagni di musica da tanti anni, in quello che è l’ultimo dei featuring proposti in questo progetto, che ha visto il cantante piemontese duettare anche con Dente, i Selton e Colapesce.

In questo pezzo, i due artisti raccontano una love story giunta in una fase poco raccontata nelle canzoni, quella resa forte dal tempo come cemento, ma minacciata dalla ruggine del conoscersi sin troppo bene.

Testo Morsa di Bianco & Dente

Acqua e polvere

Diventano cemento

Come quando

Noi due

Balliamo un lento

Spero di non ferirti mai

Ma la mia testa è una bomba

E le mie mani tenaglie

Strette dalla paura

Di non ricordare come respirare

Per mangiare

Può fare male

Guardare alta allo schermo

E cadere in un volo pindarico

In un volo pindarico

In un volo pindarico

In un volo pindarico

Leggero come una Marlboro

Che accendo insieme allo stereo

E’ fantastico, fantastico

[Fabi]

Acqua e ruggine

Si mangiano anche il ferro

Ma tu non mangi mai

E la tua vita è una bolla

E se qualcuno ti tocca

Scompari dentro a una goccia

Una lacrima dolce

In cui puoi annegare

Bere, nuotare

Ma può fare male

Guardare oltre allo sfondo

E cadere in un volo pindarico

In un volo pindarico

In un volo pindarico

In un volo pindarico

Leggero come una Marlboro

Che accendo insieme allo stereo

E’ fantastico, fantastico

Che accendo insieme allo stereo

E’ fantastico, fantastico

Che accendo insieme allo stereo

E’ fantastico, fantastico

Che accendo insieme allo stereo

E’ fantastico, fantastico

Acqua e polvere

Diventano cemento

Diventano cemento

Acqua e polvere

Diventano cemento

Acqua (Acqua) e polvere (e polvere)

Diventano cemento (Diventano cemento)

Come (Come) quando (quando)

Noi due (Noi due)

Balliamo un lento (Balliamo un lento)

