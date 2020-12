Zoda – FAM: ascolta e leggi il testo della nuova canzone

Scritto a sei mani con Domenico Pipolo e Manuel Finotti, Fam è un singolo di Daniele Sodano, meglio conosciuto come Zoda, rilasciato l’11 dicembre 2020: l’audio e il testo del brano.

E’ a parer mio niente male la nuova canzone del rapper trentino classe 1996, che arriva dopo i successi di Come va, Una Favola e Oh Madre Mia, rispettivamente pubblicati a fine gennaio, inizio maggio e a metà agosto 2020.

Nel singolo, Daniele parla del rapporto che ha con una ragazza, che non sembra amarlo. Questa relazione che va è proprio come lui vorrebbe…

FAM Testo Zoda

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music





[1a Strofa]

A che serve essere bello dentro

Se poi dentro non entra nessuno

Bruciando un altro giorno all’inferno

Sperando in un paradiso futuro

Te ti metti da un lato, io mi metto di fianco

Nella testa tu hai un altro, ma poi fo**i con me

Se non mi odi non ti amo, se mi salvi ti ammazzo

So che hai il cuore spezzato, vuoi unirlo con me

Vorrei fosse più facile, ma qua sembra impossibile

Noi persi nelle lacrime, tutto sembra difficile

E chiusi in una lapide, non sentiamo vertigine

Attaccati a cose facili noi (facili noi)

[Rit. 1]

By my side ho la fam

Fan**lo alla tua gang, fuck

Dove e come mi va

Non far niente o fai un flop

By my side ho la fam

Fan**lo alla tua gang, fuck

Dove e come mi va

Non far niente o fai un flop

[2a Strofa]

Ho venduto i sogni per comprarti la Chanel

Non parlare agli altri come tu parli con me

Godi e mi usi come armi, siamo nati bastardi

Ma se ti do le spalle a pugnalare sei te

Ho sbagliato in questi tempi, ma più tu con me direi

Hai già fatto troppi drammi ma per te li rifarei

Ho già visto i fantasmi, per te li abbraccerei

Hai il mio cuore tra le mani ma lo metti tra i trofei

[Rit. 2]

By my side ho la fam

Fan**lo alla tua gang, fuck

Dove e come mi va

Non far niente o fai un flop

By my side ho la fam

Ho la, ho la fam

By my side ho la fam

Ho la, ho la fam

Non è questa metà, fra, la nostra è solo in ca-

Se puoi parli di meno, non usare ne se ne ma

Noi non siamo quei fighi, venite, tu sì ne ma

Stiamo alzando quei “sì” per non far dire “ma-ma-ma”





[Ponte]

[?], è la dark, credi a me

[?] Con la fam, non la, non la squad

Noi dieci come l’ISIS, ma siamo tipi tipi

Mai giocare con la clique, può cancellare i sorrisi

[Outro]

By my side ho la fam

Fan**lo alla tua gang, fuck

Dove e come mi va

Non far niente o fai un flop

By my side ho la fam

Ho la, ho la fam

By my side ho la fam

Ho la, ho la fam