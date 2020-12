Leggi il testo Occhi Lucidi, nuovo brano di Leon Faun

Il rapper Leon de la Vallée, in arte Leon Faun, torna con Occhi Lucidi, nuovo singolo rilasciato l’11 dicembre 2020 su Thaurus: ascolta e leggi il testo del brano, prodotto dal romano Duffy, al secolo Alessio Marullo.

Dopo il successo di Oh Cacchio, Gaia e La Follia Non Ha Età, uscita la scorsa estate, il giovane ed emergente rapper torna con questa interessante canzone, scritta di suo pugno e composta da Duffy e Giorgio Arcella, che a poche ore dal rilascio sta già divenendo virale.

Testo Occhi Lucidi Leon Faun

Duffy ok, ok!

[Rit.]

Occhi lucidi sopra ste note

Lady, facciamo gli stupidi, sì, come le altre volte (ah)

Mi vengono quei brividi se mi chiami folle

Bimba ti prego illudimi, fo**imi il cuoooo-

Occhi lucidi sopra ste note

Lady, facciamo gli stupidi, sì, come le altre volte

Mi vengono quei brividi se mi chiami folle

Bimba ti prego illudimi, figli del “Forse”





[Strofa]

Che ne ho bisogno per stare alive

Sempre in live, sono in write da anni

Fra, sai che mi fai: “Sentirai ste note per l’eternità”

Sarai parte di me, parte di fiabe di un tale

Che nasce dal buio ma diverrà Re

Da se, per tre, per te, oh dai, tu non lo sai che

Spesso io reggo il mondo tipo “Mo’ crollo

In un lungo sonno”, in mezzo non ho voglia

Che a volte torno, se il tuo che il turno mio, non ricordo

Volano fiabe nella testa, resta la stessa, storia di sempre

Mentre li ha gaia la noia

Del resto non tutte quante le storie son belle

Vo-voglio un lieto fine di Cristo, sì, così a caso

Sopra la barra scrivetemi a random

Occhi nel limbo, col cuore a puzzle

Cerco di stare alla pari di papa

Ma non stavo al chiaro, chiaro di luna

Mi calo perché non mi sento più in grado

In palio un paio di uova di drago

Ma che ne ricavo? Mi cavo

[Rit.]

Occhi lucidi sopra ste note

Lady, facciamo gli stupidi, sì, come le altre volte

Mi vengono quei brividi se mi chiami folle

Bimba ti prego illudimi, fo**imi il cuoooo-

Occhi lucidi sopra ste note

Lady, facciamo gli stupidi, sì, come le altre volte (yah)

Mi vengono quei brividi se mi chiami folle

Bimba ti prego illudimi, figli del “Forse”