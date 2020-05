Zoda – Una Favola: audio e testo del nuovo singolo

Il rapper trentino Zoda vi presenta Una Favola, nuovo singolo rilasciato il 1 maggio 2020: leggi il testo e ascolta la nuova interessante canzone.

Qui il rapper classe 1996, Daniele Sodano, aka Zoda, racconta sofferenze di cuore, perché sembra che la ragazza di cui è innamorato non gli dia le considerazioni che egli vorrebbe. Visto che quest’amore non sembra sbocciare, il protagonista capisce quindi che è meglio troncare questo rapporto.

Testo Una Favola Zoda

Download su: Amazon – iTunes

Yeh, yeh, ehi

E ho venduto tutto per avere te

Ma adesso sei te che mi chiedi come fare

Non lo so neanch’io proprio come te

Siamo zombie dentro una favola

E ho venduto tutto per avere te

Ma adesso sei te che mi chiedi come fare

Non lo so neanch’io proprio come te

Siamo zombie dentro una favola

Baby, mi ricordi Marylin

Fammi essere il tuo Kennedy

Ma mi odi come quando dici: “No” ma pensi: “Sì”

Vieni qui, dai, vieni qui che…

Ho perso di tutto per avere te

Che sei quella parola con la quale mi tocchi

La stessa parola con la quale mi compri

E sei tutte le donne che ho vissuto nei sogni

Quella che ho perso per colpa dei soldi

La parola che sporchi

Quando poi mi scordi

Quando poi mi fotti

Insieme ma soli, amiamo con le emoji, non so che dirti oggi

Qua crescono palazzi mentre cadono ponti





E ho venduto tutto per avere te

Ma adesso sei te che mi chiedi come fare

Non lo so neanch’io proprio come te

Siamo zombie dentro una favola

E ho venduto tutto per avere te

Ma adesso sei te che mi chiedi come fare

Non lo so neanch’io proprio come te

Siamo zombie dentro una favola

[Ciao, prima odiavo il mondo, lo guardavo dai tuoi occhi, poi dopo l’ho capito e ho dormito tutte le notti. Eh-eh, strano.]

Io che vado a letto tardi e mi alzo presto

Tu che vai a letto presto e ti alzi tardi

Te che eri il mio fiore ma ora stai appassendo

Non conta quanto corri, conta se vai avanti

Vedi noi, persi in un perché, mentre affondiamo

Come no, parli con i se, tanto già lo so

Che non ti fidi mai di me, quindi let me go

E ho venduto tutto per avere te

Ma adesso sei te che mi chiedi come fare

Non lo so neanch’io proprio come te

Siamo zombie dentro una favola

E ho venduto tutto per avere te

Ma adesso sei te che mi chiedi come fare

Non lo so neanch’io proprio come te

Siamo zombie dentro una favola

(E ho venduto tutto per avere te

Una favola)





Ascolta su: