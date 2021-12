Fabrizio Moro e la partecipazione a Sanremo 2022 con la canzone ‘Sei tu’

Fabrizio Moro è tra i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2022. Il cantante parteciperà con il brano Sei tu.

Fabrizio Mobrici, conosciuto con il nome d’arte di Fabrizio Moro, è un cantautore italiano molto amato dai suoi colleghi e dal pubblico.

Nato a Roma nel 1975, nel quartiere di San Basilio, i suoi genitori sono calabresi originari di Vibo Valentia. Dopo aver studiato presso l’Istituto di istruzione superiore Roberto Rosellini, si trasferisce con la sua famiglia a Guidonia Montecelio, per poi spostarsi a Sant’Angelo Romano ed infine a Formello.

Fabrizio Moro a Sanremo 2022

Affetto da una forte forma di ipocondria. per paura di morire a seguito di alcune analisi del sangue, prende la decisione di smettere di assumere droga e alcool, cosa che ha fatto dai 18 ai 27 anni, e si esibisce per anni in locali e pub con molti gruppi e ragazzi che come lui condividevano il sogno della musica suonando repertori di genere rock pop.

Nel 1996 pubblica il suo primo album e nel 2000 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano Un giorno senza fine classificandosi tredicesimo.

Dopo la pubblicazione di alcuni brani, torna nuovamente sul palco del Teatro Ariston, anche questa volta nella sezione Giovani, con il brano Pensa dedicato alle vittime della mafia e vincendo la competizione.

Oltre il premio di categoria vince anche il Premio della Critica Mia Martini e gira il videoclip del brano con Rita Borsellino e alcuni attori del film Mary per Sempre venendo diretto da Marco Risi. Il video vince il Premio Roma Videoclip 2007.

Il brano Sei Tu

L’anno seguente torna a Sanremo nella categoria Campioni classificandosi al terzo posto con il brano Eppure mi hai cambiato la vita che vince il Premio Roma Videoclip 2008.

Nello stesso anno incide il singolo Libero che diventa la sigla della serie tv I Liceali.

Dopo essersi affermato come cantautore nel panorama della musica italiana, nel 2018 vince in coppia con Ermal Meta il Festival di Sanremo con il brano Non mi avete fatto niente e assieme al suo collega partecipa col medesimo brano all’Eurovsion Song Contest di quell’anno in rappresentanza dell’Italia classificandosi al quinto posto.

Lo scorso 4 dicembre è stata annunciata la sua partecipazione al 72° Festival di Sanremo che si terrà a febbraio 2022.

Fabrizio Moro, porterà in gara il brano Sei tu e sarà la sua settima partecipazione alla kermesse che l’ha visto due volte tra i giovani e cinque tra i big.

LEGGI ANCHE –> Sanremo 2022, Irama parteciperà al festival con la canzone ‘Ovunque Sarai’