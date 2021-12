Sanremo 2022, Irama parteciperà al festival con la canzone ‘Ovunque Sarai’

Irama è uno dei cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2022. L’artista porterà in gara la canzone Ovunque Sarai.

Filippo Maria Fanti, nato a Carrara nel 1995, è un cantautore e rapper italiano, molto apprezzato dal pubblico e considerato uno dei più giovani e talentuosi artisti del panorama musicale italiano.

Cresciuto a Monza, sin da piccolo dimostra interesse per la musica ascoltando i brani di Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè, prima di avvicinarsi al mondo dell’hip-hop.

Sanremo 2022: Irama uno dei cantanti in gara

Quando muove i primi passi nel mondo musicale, decide di utilizzare lo pseudonimo di Irama, anagramma del suo secondo nome Maria, e significato della parola ritmo in lingua malese.

Dopo aver collaborato per alcuni brani di altri artisti, nel 2015 decide di presentarsi alla selezione dei Giovani per il Festival di Sanremo 2016, risultando uno degli otto vincitori del concorso Sanremo Giovani entrando di diritto nella categoria Nuove Proposte del 66° Festival di Sanremo.

Nonostante il brano si sia classificato al settimo posto, venendo eliminato in una sfida diretta con Ermal Meta con la canzone Odio le favole, la canzone raggiunge la top singoli e dall’album vengono estratti altri brani tra cui Tornerai da me, con il quale ha partecipato al girone Giovani del Summer Festival uscendone vincitore.

Nel 2017, decide di partecipare alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, classificandosi al primo posto facendosi conoscere grazie alla sua permanenza nel talent dalla restante parte del pubblico che apprezza i singoli con cui si esibisce nella trasmissione.

Grazie alla sua vittoria, si impone nel mercato discografico italiano diventando uno dei cantautori più apprezzati anche dai suoi colleghi.

Ovunque Sarai, il brano in gara

Dopo una marea di certificazioni FIMI, Oro e Platino, partecipa al Festival di Sanremo 2019 con il brano, La ragazza dal cuore di latta, classificandosi al settimo posto. Durante l’estate dello stesso anno rilascia il brano Arrogante diventato uno dei tormentoni estivi di quell’anno.

Nel 2021, dopo aver vinto il torneo di Amici Speciali, torna in gara al Festival di Sanremo con il brano La genesi del tuo colore, ma il giorno del debutto del cantante sul palco, uno sei suoi collaboratori risulta positivo al Covid-19 e l’artista rimane in gara pur non potendo presenziare sul palco del Teatro Ariston, ma al suo posto viene mandata in ogni serata l’esibizione delle prove generali.

Nonostante questo, la canzone si classifica al quinto posto ottenendo ottimi risultati di vendita.

Irama, sarà nuovamente in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo, con il brano Ovunque Sarai.