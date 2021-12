Arisa, ha trovato un nuovo amore? Ecco chi potrebbe essere la sua nuova fiamma

La cantante Arisa potrebbe aver trovato l’amore. Ecco chi sarebbe l’uomo che ha conquistato il suo cuore.

Rosalba Pippa, conosciuta con il nome d’arte Arisa, che altro non è che l’acronimo di tutte le iniziali dei componenti della sua famiglia, è una cantante, attrice e doppiatrice italiana, molto amata dal pubblico italiano.

Nata a Genova nel 1982, è cresciuta a Pignola in Basilicata e comincia a muovere i primi passi nel campo musicale a soli quattro anni quando vince un concorso canoro al quale ha partecipato.

Arisa: nuovo amore in arrivo?

Da ragazza apprende le tecniche vocali grande alla grande passione per la musica a tal punto da ascoltare in modo ossessivo le esibizioni di alcune cantanti da lei amate, come Celine Dion e Mariah Carey e imitarle fino a studiare la differenza tra l’emissione vocale e il suono ottenuto in studio e quello ottenuto dalle esibizioni live.

Così facendo impara ad usare il diaframma e a mantenere l’estensione della sua voce.

Dopo aver lavorato come cameriera, baby sitter, donna delle pulizie, parrucchiera ed infine estetista, decide di iscriversi ad Area Sanremo dove risulta vincitrice assieme alla cantante Simona Molinari.

Le due, ottengono così la possibilità di gareggiare nella sezione Giovani del Festival di Sanremo 2009 che vede la vittoria di Arisa con il brano Sincerità.

La canzone, prima ancora del suo trionfo sul palco del Teatro Ariston, risulta essere la più ascoltata e scaricata del Festival, avendo in seguito un enorme successo.

A questa vittoria, segue quella del 2014 nella sezione Big del Festival di Sanremo con il brano Controvento.

Ad oggi, Arisa è l’ultima donna solista ad aver trionfato sia nella categoria giovani che nella categoria big, dopo di lei i vincitori sono stati tutti di sesso maschile, fatta eccezione di Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, che però fa parte di un gruppo musicale.

Arisa: ecco l’uomo al suo fianco

Dopo aver preso parte ai talent X Factor e Amici di Maria De Filippi, decide di partecipare nel 2021 alla sedicesima edizione di Ballando con le Stelle dove trionfa assieme al ballerino Vito Coppola.

Arisa e il suo compagno di ballo, sono affiatatissimi, a tal punto da far pensare a molti addetti ai lavori e ai fan che tra di loro ci sia molto di più che un’amicizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Il ballerino, classe 1992, non ha mai nascosto l’affetto verso la cantante, i due infatti, hanno pubblicato alcune stories che li ritraevano assieme durante le vacanze natalizie.

Sebbene molti sognano una loro love story, il ragazzo ha affermato che tra di loro c’è soltanto un forte feeling come tra fratello e sorella a tal punto da diventare inseparabili.