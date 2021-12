Loredana Bertè, l’accusa di Ruggeri:”Il Mare D’Inverno l’ho scritto io non Fossati”

Loredana Bertè ed Enrico Ruggieri si sono espressi riguardo la paternità del brano Il mare d’inverno. Ecco cosa è accaduto.

Il Mare d’Inverno è un brano cantato da Loredana Bertè.

Pubblicata nel 1993, la canzone fa parte dell’album della cantante intitolato Jazz e negli anni è diventato un vero e proprio successo a tal punto da essere uno dei cavalli di battaglia della Bertè.

Loredana Bertè e le parole sulla paternità del brano

Il tema della canzone è da considerarsi una lunga poesia ispirata alla solitudine. Nel testo sono descritte immagini cupe che solitamente nel periodo estivo ispirano allegria e gioia, diversamente invece, nel periodo invernale queste perdono il loro colore e portano alla mente molta malinconia.

Tra queste immagini c’è il mare, che diventa emblema stesso della solitudine diventando ampio, immenso e maestoso e la sua grandezza è una mancanza che viene colmata solamente dall’arrivo dei bagnanti nella bella stagione.

Per questo, nel brano, facendo una similitudine di un luogo affollato in un periodo diverso da quello solito, si vuole arrivare a comunicare come un momento felice può improvvisamente da un giorno all’altro oscurarsi così come una persona circondata da molta gente può ritrovarsi da sola, specie se queste persone la frequentano solo per ottenere qualcosa in cambio o solo per sfruttare qualche occasione, come appunto succede al mare d’estate che viene poi isolato d’inverno.

Oltre la Bertè, nel brano è presente Mia Martini che fa da voce guida nella prima strofa in un’ottava più bassa.

Enrico Ruggieri e la replica alla Bertè

Durante una puntata di The Voice Senior, Loredana Bertè ha affermato che il brano è stata incisa da lei a New York con Ivano Fossati che secondo la donna avrebbe dovuto firmare il testo del brano.

Subito è arrivata al replica di Enrico Ruggieri, autore della canzone, che rivendica la paternità del brano affermando che Ivano Fossati, per quanto sia un bravo musicista, ha copiato l’arrangiamento di Luigi Schiavone e di lui stesso.

Ecco di seguito il testo e l’audio del brano:

Il mare d’inverno

è solo un film in bianco e nero visto alla tv

E verso l’interno

Qualche nuvola dal cielo

Che si butta giù

Sabbia bagnata

Una lettera che

Il vento sta portando via

Punti invisibili

Rincorsi dai cani

Stanche parabole di vecchi gabbiani

E io che non riesco nemeno

A cercare un caffè

Il mare d’inverno

è un concetto che il pensiero non considera

è poco moderno

è qualcosa che nessuno mai desidera

Alberghi chiusi

Manifesti già sbiaditi di pubblicità

Macchine tracciano solchi su strade

Dove la pioggia

D’estate non cade

E io che non riesco nemmeno

A parlare con me

Mare mare

Qui non viene mai nessuno

A trascinarmi via

Mare mare

Qui non viene mai nessuno

A farci compagnia

Mare mare

Non ti posso guardare così

Perché questo vento

Agita anche me

Questo vento agita anche me…

Passerà il freddo

E la spiaggia lentamente

Si colorerà

La radio e I giornali

E una musica banale si diffonderà

Nuove avventure

Discoteche illuminate

Piene di bugie

Ma verso sera uno strano concerto

E un ombrellone che rimane aperto

Mi tuffo perplessa

Ai momenti vissuti di già

Mare mare

Qui non viene mai nessuno

A trascinarmi via

Mare mare

Qui non viene mai nessuno

A farci compagnia

Mare mare

Io

Non ti posso guardare così

Perché questo vento

Agita anche me

Questo vento agita anche me

Questo vento

Agita anche me

Questo vento agita anche me