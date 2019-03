Jax Jones & Martin Solveig (Europa) – All Day And Night feat. Madison Beer: audio, testo e traduzione

Gli Europa ovvero Jax Jones & Martin Solveig vi presentano la nuova produzione All Day And Night, la prima per questo nuovo progetto dei due dj, produttore discografico e cantante britannico e del collega francese.

E per questo singolo d’esordio, on air, nelle piattaforme streaming e negli store dal 29 marzo 2019, i 2 artisti multiplatino hanno scelto la voce della bella 20enne cantante e attrice statunitense Madison Beer.

Ma la nuova canzone è solo un assaggio di quel che sarà l’attesissimo debut album degli Europa, che dovrebbe essere rilasciato quest’estate. Nei futuri singoli, vi saranno ovviamente altri vocalist non ancora svelati.

E’ a parer mio niente male questo pezzo, nel quale Madison canta lo stato d’animo che si può avere quando si viene lasciati dalla persona che si amava e che si continua ad amare, che impietosamente ti spezza il cuore. Così il tuo pensiero è sempre su questa persona e non riesci proprio a dormire. Da qui il titolo della canzone: lei sta sveglia “giorno e notte” pensando a lui…

All Day And Night Traduzione – Europa (Jax Jones & Martin Solveig)

Te ne sei andato via, mi hai lasciata qui per terra

Non ti importava, sei ancora quello che adoro

Mi hai dato qualcosa come nessuno aveva in precedenza

Se chiudo gli occhi, tutto ciò che vedo

Sei tu qui davanti a me

Sei costantemente nei miei pensieri

Ora non riesco a dormire

Mi tieni sveglia giorno e notte

Ininterrottamente, non ce la faccio più, sì

Ti sto dando più del necessario

Tutto il mio amore, non ce la faccio più, sì

E’ colpa mia, mi sono spezzata il mio cuore amandoti

Mi hai fatta a pezzi e ora sto sanguinando di verità

Mi hai lasciato senza difese, ora non so che fare

Se chiudo gli occhi, tutto ciò che vedo

Sei tu qui davanti a me

Sei costantemente nei miei pensieri

Ora non riesco a dormire

Mi tieni sveglia giorno e notte

Ininterrottamente, non ce la faccio più, sì

Ti sto dando più del necessario

Tutto il mio amore, non ce la faccio più, sì





Non dormo, na-na-na-na

Non dormo, na-na-na-na

Ti penso giorno e notte

Ora non riesco a

Dormire, na-na-na-na

Non dormo, na-na-na-na

Penso a te giorno e notte

Ora non riesco a

(No, no, no, non dormo stanotte)

(No, no, no, non dormo stanotte)

Mi tieni sveglia giorno e notte

Ininterrottamente, non ce la faccio più, sì

Ti sto dando più del necessario

Tutto il mio amore (Tutto il mio amore), non ce la faccio più (non ce la faccio più), sì

Mi tieni sveglia giorno e notte

Non dormo, na-na-na-na)

Ininterrottamente, non ce la faccio più, sì

(Non dormo, na-na-na-na)

(Ti penso giorno e notte)

Ti sto dando più del necessario

(Ora non riesco a)

(Dormire, na-na-na-na)

Tutto il mio amore, non ce la faccio più, sì

(Non dormo, na-na-na-na)

Ininterrottamente, non ce la faccio più, sì

(Penso a te giorno e notte)

(Ora non riesco a)

Europa – All Day And Night testo

Autori: Jax Jones, Martin Solveig, Mark Ralph, Hailee Steinfeld, Jin Jin, Becky Hill & Camille Purcell.

You walked away, you left me out here on the floor

You didn’t care, you’re still the one that I adore

You gave me something like nobody did before, woah, woah

If I close my eyes, all I see

Is you standing there in front of me

You’re on my mind constantly

Now I can’t get no sleep

All day and night you keep me up

Non-stop, I’m so done, yeah

I’m giving you more than enough

All my love, I’m so done, yeah

I blame myself, I broke my own heart loving you

You cut me up and now I’m bleeding from the truth

You left me helpless, now I don’t know what to do, woah, woah





If I close my eyes, all I see

Is you standing there in front of me

You’re on my mind constantly

Now I can’t get no sleep

All day and night you keep me up

Non-stop, I’m so done, yeah

I’m giving you more than enough

All my love, I’m so done, yeah

No sleep, na-na-na-na

No sleep, na-na-na-na

I think about you day and night

Now I can’t get no

No sleep, na-na-na-na

No sleep, na-na-na-na

I think about you day and night

Now I can’t get no

(No, no, no, no sleep tonight)

(No, no, no, no sleep tonight)

All day and night you keep me up

Non-stop, I’m so done, yeah

I’m giving you more than enough

All my love (All my love), I’m so done (So done), yeah

All day and night you keep me up

(No sleep, na-na-na-na)

Non-stop, I’m so done, yeah

(No sleep, na-na-na-na)

(I think about you day and night)

I’m giving you more than enough

(Now I can’t get no)

(No sleep, na-na-na-na)

All my love, I’m so done, yeah

(No sleep, na-na-na-na)

Non-stop, I’m so done, yeah

(I think about you day and night)

(Now I can’t get no)





