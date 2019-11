Eugenio Campagna canta Delicate di Damien Rice a X Factor 2019: testo della canzone

Nella quarta puntata dei live di X Factor 2019, Eugenio Campagna ha cantato la cover di Damien Rice, Delicate: il video della sua performance, ma anche il testo, la traduzione in italiano e l’audio della canzone.

Il cantautore romano non si smentisce e con una certa raffinatezza interpreta questo “delicato” brano del cantautore irlandese, tratto dal debut album “o” (2002), un’intensa ballata folk dedicata alla fragilità dell’amore, che l’artista di Kildare ha scritto e prodotto per il fortunato disco d’esordio.

Damien Rice – Delicate testo e traduzione

We might kiss when we are alone

When nobody’s watching

We might take it home

We might make out when nobody’s there

It’s not that we’re scared

It’s just that it’s delicate

[Chorus]

So why’d you fill my sorrows

With the words you’ve borrowed

From the only place you’ve known?

And why’d you sing Hallelujah

If it means nothing to ya?

Why’d you sing with me at all?

[Verse 2]

We might live like never before

There’s nothing to give

Well, how can we ask for more?

We might make love in some sacred place

The look on your face is delicate

[Chorus]

So why’d you fill my sorrows

With the words you’ve borrowed

From the only place you’ve known?

And why’d you sing Hallelujah

If it means nothing to ya?

Why’d you sing with me at all?





[Outro]

Why’d you fill my sorrows

With the words you’ve borrowed

From the only place that you’ve known?

Why’d you sing Hallelujah

If it means nothing to ya?

Why’d you sing with me at all?





Potremmo baciarci quando siamo soli

Quando nessuno ci guarda

Potremmo portarcelo a casa

Potremmo limonare quando qui non c’è nessuno

Non è che abbiamo paura

È solo che è delicato

Allora perché riempi i miei dispiaceri

Con le parole che hai preso in prestito

Dall’unico posto che tu abbia mai conosciuto?

E perché hai cantato Alleluia?

Se non significa niente per te?

Perché hai cantato con me?





Potremmo vivere come mai prima d’ora

Quando non c’è niente da dire

Beh, Come potremmo chiedere di più?

Potremmo fare l’amore in un luogo sacro

La tua espressione è delicata

Allora perché riempi i miei dispiaceri

Con le parole che hai preso in prestito

Dall’unico posto che tu abbia mai conosciuto?

E perché hai cantato Alleluia?

Se non significa niente per te?

Perché hai cantato con me?

Perché hai riempito i miei dispiaceri

Con le parole che hai preso in prestito

Dall’unico posto che tu abbia mai conosciuto?

Perché hai cantato Alleluia?

Se non significa niente per te?

Perché hai cantato con me?

