Giuliano Sangiorgi – Nell’ignoto: audio e testo della canzone per Frozen 2

Nell’ignoto è l’adattamento in italiano by Giuliano Sangiorgi di Into the Unknown, singolo portante della colonna sonora di Frozen 2, rilasciata il 15 novembre 2019 e disponibile anche in italiano e nella versione deluxe, che include la soundtrack in inglese e le diciannove musiche composte da Christophe Beck. Il testo e l’audio di questo gradevole brano.

Nel film, la voce della canzone è di Serena Autieri (Elsa) e della giovane norvegese Aurora Aksnes, mentre la versione del frontman dei Negramaro, veramente molto bella e intensa, sarà utilizzata per i titoli di coda del film, distribuito nella penisola dal 29 novembre.

Giuliano Sangiorgi Nell’ignoto testo

Ohohohohoh

Forse scoprirò

quello che non so

quello che non so!

Ohohohohoh

Io ti sento

ma non puoi

darmi problemi

forse non vuoi

io di dubbi adesso

ne ho anche troppi e mai dovrei

darti ascolto, temo

che me ne pentirei, ohoh-oh

Non c’è una voce

se tu sirena chiami ed io ti do ascolto

non lo farò, lo sbaglio è solo il mio

le persone che io amo sono tutte qua

è forte il tuo richiamo ma non mi catturerà

ne ho avute di avventure

non puoi tentarmi tu

forse un viaggio nell’ignoto è ciò che voglio più.





Forse scoprirò

quello che non so

quello che non so!

Ohohohohoh

Cos’è che vuoi?

tu non mi fai dormire ormai

sei qui per distrarmi e per mettermi nei guai

lo sai che il mio posto non è affatto questo e

tu lo hai capito perché assomigli a me

il potere sta crescendo

non è semplice però

se nel mondo immenso dell’ignoto andrò

forse scoprirò

quello che non so

quello che non so!

Ohohohohoh





se fuori

vuoi condurmi

non so proprio

come oppormi

Ohohohohoh uhuhuhuhuh

Portami dove vuoi, ti seguirò

grazie a te io scoprirò

quello che no so!





