Leggi il testo e la traduzione di Entre Tú y Yo di Chema Rivas

Entre Tú y Yo testo Chema Rivas

[Introduzione]

Vuélvete loca

Cuando pase el tiempo y yo siga a mi bola

No supiste valorarme, que te jodan

Entre broma y broma, la verdad se asoma

[Pre-Ritornello]

Entre tú y yo la chispa no se apagó

No pudimos evitarlo, perdimos todo el control

Sin motivo y sin razón, puso el iPhone modo avión

No avisó, ella se marchó (¿Y ahora qué?)

[Ritornello]

Vuélvete loca

Cuando pase el tiempo y yo siga a mi bola

No supiste valorarme, que te jodan

Entre broma y broma, la verdad se asoma, yeah

[Strofa 1]

Pasa el tiempo y me sigo acordando

En su cuarto dos locos gritando

Como siempre acabamos jugando

Los vecinos se estaban quejando

Esa niña es una fiera

Me da guerra to’a la noche entera

Baila mambo, ella es rumbera

Y con su mirada ella enamora a cualquiera

[Refrán]

Quieren verme mal, porque tienen envidia

Míralos, mamá, cómo beben tequila

Nací pa’ cantar, pa’ cantarle a esa niña

Y le doy gracias a la vida

[Ponte]

Entre tú y yo la chispa no se apagó

No pudimos evitarlo, perdimos todo el control

Sin motivo y sin razón, puso el iPhone modo avión

No avisó, ella se marchó (¿Y ahora qué?)

[Strofa 2]

Ahora llaman a la puerta

¿Pa’ qué me preguntas si ya sabes la respuesta?

Cuando era un niñato me lo prendía de hierba

Y ahora que no lo hago lo prefiero entre tus piernas

Mami, te doy lo que quieras

Quiero la cartera llena

Ya hemos borrado las penas

Tamo’ jugando en primera

Si fuiste un error te volvería a cometer

Una y otra vez

Juro por mi vida que mi sueño lograré

Pa’ compartirlo contigo, mujer

Toda la vida buscándola

Si yo la toco me voy a quemar

Mueve caderas como animal

Esta noche es la noche de pecar

Cuando me rayo no encuentro salida

Uno que llora, otro fuma sativa

¿Qué tienes niña que es lo que me inspira?

Cuando me besa es como adrenalina

[Refrán]

Quieren verme mal, porque tienen envidia

Míralos, mamá, cómo beben tequila

Nací pa’ cantar, pa’ cantarle a esa niña

Y le doy gracias a la vida

[Pre-Ritornello]

Entre tú y yo la chispa no se apagó

No pudimos evitarlo, perdimos todo el control

Sin motivo y sin razón, puso el iPhone modo avión

No avisó, ella se marchó

[Ritornello]

Vuélvete loca

Cuando pase el tiempo y yo siga a mi bola

No supiste valorarme, que te jodan

Entre broma y broma, la verdad se asoma, yeah





[Outro]

Yah

Nena, Chema Rivas

Ophion Agency

Dímelo, R

Entre Tu y Yo, Chema Rivas, Traduzione

[Intro]

Impazzirai

Col tempo e io seguirò la mia strada

Non hai saputo valorizzarmi, vai a farti fo**ere

In ogni battuta c’è un fondo di verità

[Pre-Ritornello]

Tra me e te la scintilla non si è spenta

Non abbiamo potuto evitarlo, abbiamo totalmente perso il controllo

Senza alcun motivo e senza alcuna ragione, hai messo l’iPhone in modalità aereo

Senza avvertire, se n’è andata (e adesso?)

[Ritornello]

Impazzirai

Col tempo e io seguirò la mia strada

Non hai saputo valorizzarmi, vai a farti fo**ere

In ogni battuta c’è un fondo di verità

[Str. 1]

Il tempo passa e continuo a ricordare

Nella sua stanza due pazzi che urlavano

Come sempre finivamo per giocare

I vicini si lamentavano

Quella ragazza è tremenda

Mi fa la guerra tutta la notte

Balla il mambo, ama la rumba

E con il suo sguardo fa innamorare chiunque

[Refrán]

Vogliono il peggio per me, perché sono invidiosi

Guardali tesoro, come bevono tequila

Sono nato per cantare, per cantare a quella ragazza

E ringrazio la vita

[Ponte]

Tra me e te la scintilla non si è spenta

Non abbiamo potuto evitarlo, abbiamo totalmente perso il controllo

Senza alcun motivo e senza alcuna ragione, hai messo l’iPhone in modalità aereo

Senza avvertire, se n’è andata (e adesso?)

[Str. 2]

Adesso bussano alla porta

Perché lo chiedi se conosci già la risposta?

Quando ero un moccioso fumavo l’erba

E ora che non lo faccio più, lo preferisco tra le tue gambe

Mamma, ti do ciò che vuoi

Voglio un portafoglio pieno

Abbiamo già cancellato i dispiaceri

Stiamo giocando in prima classe

Se tu fossi un errore io lo rifarei

Continuamente

Giuro sulla mia vita che il mio sogno si realizzerà

Per condividerlo con te, ragazza

Tutta la mia vita a cercarla

Se la tocco mi infiammo

Muove i fianchi come un animale

Stanotte è la notte del peccato

Quando vado fuori di testa non riesco a trovare una via d’uscita

Uno che piange, l’altro che fuma sativa

Cos’è di te, ragazza, che mi ispira?

Quando mi bacia è una scarica di adrenalina





[Refrán]

Vogliono il peggio per me, perché sono invidiosi

Guardali tesoro, come bevono tequila

Sono nato per cantare, per cantare a quella ragazza

E ringrazio la vita

[Pre-Ritornello]

Tra te e me la scintilla non si è spenta

Non abbiamo potuto farci niente, abbiamo perso tutto il controllo

Per nessun motivo e senza motivo, metti l’iPhone in modalità aereo

Non l’ha avvertito, se n’è andata

[Ritornello]

Impazzirai

Col tempo e io seguirò la mia strada

Non hai saputo valorizzarmi, vai a farti fo**ere

In ogni battuta c’è un fondo di verità, sì

Informazioni sulla canzone Entre Tú y Yo di Chema Rivas

Chema Rivas è un giovane cantante che ha iniziato nel mondo della musica all’età di 13 anni, quando prese in mano la sua prima chitarra. Si è appassionato al mondo del blues e del rock, ma nel tempo si è evoluto ed è stato preso da altri differenti stili musicali come R&B, Funky, Reggaeton e Pop, ecc. L’artista afferma che la sua musica è basata su eventi reali.

Scritto di suo pugno e prodotto da RMZ Prod, il brano in oggetto è stato rilasciato il 13 febbraio 2020 ed è ad oggi la sua seconda canzone più gettonata su Spotify, dove vanta oltre 29 milioni di ascolti, seconda solo a Mil Tequilas, che nel momento in cui scrivo ha ottenuto quasi 60 milioni di streams, ma che è tuttavia stata rilasciata l’anno precedente, per esattezza 4 mesi prima. In compenso il video diretto da Myriam Laborda ha ad oggi ottenuto quasi 39 milioni di visualizzazioni, superando di gran lunga quelle del filmato che accompagna Mil Tequilas (circa 30 milioni).

In questa contagiosa canzone, il cantante parla di una focosa relazione, che in un primo momento sembra essere ingiustificatamente finita, in quanto questa persona ha fatto perdere le sue tracce. Ovviamente il tutto non è stato preso bene dal protagonista. Tuttavia, in seguito questa ragazza si rifà viva e naturalmente tutto cambia…