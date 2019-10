Grido – Qualcosa di buono feat. Il Cile: testo e audio del nuovo singolo

Qualcosa di buono è un singolo del rapper Luca Aleotti, in arte Grido, con la collaborazione di Lorenzo Cilembrini, aka Il Cile, che ad anni di distanza dalla fortunatissima collaborazione con il più noto fratello J-AX sulle note di Maria Salvador, torna a collaborare con un Aleotti, ma questa volta con l’ex anima dei Gemelli DiVersi, in questo significativo pezzo, disponibile da venerdì 25 ottobre 2019 come anticipo del nuovo album Diamanti e Fango, il terzo da solista, che vedrà la luce il successivo 15 novembre via Willy L’Orbo, a poco meno di due anni dall’ultima fatica discografica Segnali di fumo.

Il testo scritto dagli interpreti e l’audio di questa bella canzone prodotta da Kermit, che arriva a oltre tre mesi di distanza dal brano estivo “Ad un passo dal sole” che presumo, sarà anch’esso incluso nel nuovo progetto discografico.

Qualcosa di buono testo — Grido • Il Cile

Download su: Amazon – iTunes

Ehi, yah, yah

Davanti a casa mia è arrivata la polizia

ed ho pensato “questa volta sono qui per me”

mi sono immaginato mentre mi portava via

è l’incubo di dover vivere senza di te.

Ho avuto davvero paura di perdere tutto

nel giro di pochi secondi

vale la pena rischiare, ma fino a che punto?

facciamo due conti

facciamo gli stron*i

per fare più soldi

per poi quello che vale di più sono i ricordi

e quelli non li compri

generazioni perse in queste giga byte

siamo felici in base al numero di like

esplodiamo e navighiamo come marinai

ma arriviamo fino a dove prende il wi-fi

si fa finta di niente

in queste strade violente

c’è sempre gente indifferente

padroni delle nostre scelte

ma andiamo contromano e siamo senza patente.

[Il Cile]

E questa vita controvento

non è fatta a misura di uomo

ma nel caldo di una lacrima

spendo ancora qualcosa di buono.





Siamo anime in tempesta

siamo attori in cerca di un ruolo

ma nei solchi dei nostri cuori

scorre ancora qualcosa di buono

siamo stanchi ed impauriti

quando si avvicina il suolo

ma ogni volta che ci rialziamo

stiamo facendo qualcosa di buono

stiamo facendo qualcosa di buono

qualcosa di buono.

Come quando mi guardi per farmi ridere

mi rendi immune al veleno di certe vipere

e a questo tempo che scava fino alle viscere

la gente cerca una frase da condividere

ma poi non sa decidere

e ci si perde nelle sabbie mobili

come si fa a capire di chi fidarsi? Sai, non è facile

qui dove le belve si fingono docili

come chi fa beneficenza per un ritorno di immagine

facciamo i conti con la delusione

sì perché qui il vero problema è cercare una soluzione

ed è come avessimo il cuore che fa confusione

perché si amano le cose e si usano le persone

e a quanto pare, abbiamo tante pare

disorientati nel nuovo disordine mondiale

la verità è che siamo in alto mare

con le ferite che bruciano per il sale.

Siamo anime in tempesta

siamo attori in cerca di un ruolo

ma nei solchi dei nostri cuori

scorre ancora qualcosa di buono

siamo stanchi ed impauriti

quando si avvicina il suolo

ma ogni volta che ci rialziamo

stiamo facendo qualcosa di buono

stiamo facendo qualcosa di buono

qualcosa di buono.





[Insieme]

E questa vita controvento

non è fatta a misura di uomo

ma nel caldo di una lacrima

spendo ancora qualcosa di buono.

Siamo anime in tempesta

siamo attori in cerca di un ruolo

ma nei solchi dei nostri cuori

scorre ancora qualcosa di buono

siamo stanchi ed impauriti

quando si avvicina il suolo

ma ogni volta che ci rialziamo

stiamo facendo qualcosa di buono

stiamo facendo qualcosa di buono

qualcosa di buono.





Ascolta su: