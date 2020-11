Ember Island – Umbrella: video, testo e traduzione cover del brano di Rihanna

Leggi il testo e la traduzione in italiano di Umbrella, singolo degli Ember Island, rilasciato il 21 luglio 2017 in maniera indipendente. Sotto trovate il video diretto da Hyber Paradise.

Si tratta della cover della hit mondiale di Rihanna con la collaborazione del rapper Jay-Z, scritta da Christopher Stewart, Terius Nash, Kuk Harrell e lo stesso Shawn Carter, aka Jay-Z, prodotta da Tricky Stewart e pubblicata il 19 marzo 2007 come primo singolo estratto dal terzo album della cantante barbadiana, Good Girl Gone Bad, uscito il successivo 31 maggio. Pensata inizialmente per Britney Spears, alla fine la canzone fi affidata a RiRi, rivelandosi un tormentone planetario, che dominò le classifiche di oltre sedici nazioni e che solo nella penisola ricevette un Disco di Platino.

Visto lo straordinario successo che ha riscosso e continua a riscuotere oggi, nel 2020, artisti e gruppi come Taylor Swift, OneRepublic, Mike Shinoda dei Linkin Park e i Vanilla Sky ne hanno inciso una cover, come del resto hanno fatto molti altri artisti, tra i quali i non ancora molto conosciuti Ember Island.

Chi sono gli Ember Island?

Gli Ember Island sono un trio indie elettronico synthpop svedese. La band è composta dal produttore e cantautore, Didrik Franzén, dalla cantautrice Alexandra Andersson e dal chitarrista Joakim Axling.

Sono in qualche modo riusciti a farsi un nome grazie alle loro cover di canzoni popolari, “Creep” dei Radiohead e Umbrella di Rihanna, che il 13 settembre 2017 è stata rilasciata nel remix di The White Panda. Nel novembre dello stesso anno, hanno pubblicato il loro EP di debutto omonimo, seguito dalla versione “Ember Island Remixed”, al cui interno sono presenti tre delle 5 tracce dell’Extended Play, nella versione remix.

Testo Umbrella, Ember Island

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Str. 1]

You have my heart

We’ll never be worlds apart

May be in magazines

But you’ll still be my star

Baby, ’cause in the dark

You can’t see shiny cars

And that’s when you need me there

With you I’ll always share

Because

[Rit.]

When the sun shine, we’ll shine together

Told you I’ll be here forever

Said I’ll always be your friend

Took an oath and I’m stick it out till the end

Now that it’s raining more than ever

Know that we still have each other

You can stand under my umbrella

You can stand under my umbrella

[Post-Rit.]

(Ella, ella, eh, eh, eh)

Under my umbrella

(Ella, ella, eh, eh, eh)

Under my umbrella

(Ella, ella, eh, eh, eh)

Under my umbrella

(Ella, ella, eh, eh, eh, eh)

[Str. 2]

These fancy things

Will never come in between

You’re part of my entity

Here for infinity

When the war has took its part

When the world has dealt its cards

If the hand is hard

Together we’ll mend your heart

Because





[Rit.]

When the sun shine, we’ll shine together

Told you I’ll be here forever

Said I’ll always be your friend

Took an oath and I’m stick it out till the end

Now that it’s raining more than ever

Know that we still have each other

You can stand under my umbrella

You can stand under my umbrella

[Post-Rit.]]

(Ella, ella, eh)

Under my umbrella

(Ella, ella, eh)

Under my umbrella

(Ella, ella, eh)

Under my umbrella

(Ella, ella, eh, eh, eh, eh, eh)

[Outro]

It’s raining

Ooh, baby it’s raining

You can always come into me, come into me

It’s raining

Ooh, baby it’s raining

You can always come into me, come into me

It’s raining

Ooh, baby it’s raining

You can always come into me, come into me

It’s raining

Ooh, baby it’s raining

You can always come into me, come into me





Umbrella Ember Island Traduzione

[Str. 1]

Hai il mio cuore

Non saremo mai sue mondi separati

Posso anche comparire sui giornali

Ma tu sarai sempre la mia stella

Tesoro, perché in questa oscurità

Non riesci a vedere queste auto scintillanti

Ed è allora che hai bisogno che io sia lì

Con te condividerò sempre tutto

Perché

[Rit.]

Quando il sole splenderà, splenderemo insieme

Ti ho detto che sarò qui per sempre

Ho detto che sarò sempre tua amica

Ho fatto un giuramento e lo manterrò fino alla fine

Ora che sta piovendo più che mai

So che possiamo contare l’una sull’altra

Puoi stare sotto il mio ombrello

Puoi stare sotto il mio ombrello





[Post-Rit.]

(Ello, ello, eh, eh, eh)

Sotto il mio ombrello

(Ello, ello, eh, eh, eh)

Sotto il mio ombrello

(Ello, ello, eh, eh, eh)

Sotto il mio ombrello

(Ello, ella, eh, eh, eh, eh)

[Str. 2]

Queste cose chic

Non si metteranno mai tra di noi

Sei parte della mia entità

Da qui all’eternità

Quando la guerra ha fatto la sua parte

Quando il mondo avrà giocato le sue carte

Se la giocata sarà difficile

Cureremo insieme il tuo cuore

Perché

[Rit.]

Quando il sole splenderà, splenderemo insieme

Ti ho detto che sarò qui per sempre

Ho detto che sarò sempre tua amica

Ho fatto un giuramento e lo manterrò fino alla fine

Ora che sta piovendo più che mai

So che possiamo contare l’una sull’altra

Puoi stare sotto il mio ombrello

Puoi stare sotto il mio ombrello

[Post-Rit.]

(Ello, ello, eh)

Sotto il mio ombrello

(Ello, ello, eh)

Sotto il mio ombrello

(Ello, ello, eh)

Sotto il mio ombrello

(Ello, ello, eh, eh, eh, eh, eh)

[Outro]

Piove

Ooh, baby sta piovendo

Puoi sempre venire da me, venire da me

Piove

Ooh, baby sta piovendo

Puoi sempre venire da me, venire da me

Piove

Ooh, baby sta piovendo

Puoi sempre venire da me, venire da me

Piove

Ooh, baby sta piovendo

Puoi sempre venire da me, venire da me