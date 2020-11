Iosonouncane: ascolta il comeback Novembre (con testo)

Novembre è un singolo di Iosonouncane, rilasciato il 18 novembre 2020 su Numero Uno, label fondata nel 1969 da Giulio Rapetti e considerata una delle etichette discografiche più importanti per la storia della musica italiana, che ha pubblicato i dischi di un certo Lucio Battisti. Da ora in avanti, la rinata etichetta affiancherà Trovarobato, label con cui lavora il musicista, producer, cantautore e compositore classe 1983 di Buggerru.

Il brano inedito in oggetto (il testo e l’audio) è stato reso disponibile insieme a “Vedrai, Vedrai“, cover del brano di Luigi Tenco. Entrambe le tracce saranno anche disponibili in vinile 7”, che aò momento in cui scrivo non ha ancora una release date.

Novembre è la prima nuova canzone pubblicata dall’artista sardo dal 2015, vale a dire dalla seconda era discografica DIE (2015). Scritta dallo stesso Jacopo Incani, meglio conosciuto come Iosonouncane, questa canzone è incentrata su una certa Cristina. L’atmosfera di entrambi i brani è autunnale, intrisa di pioggia e di nebbia.

Anche se non rilascia nuova musica da anni, in questo lungo periodo l’artista non si è mai fermato, dedicandosi alla scrittura, all’arrangiamento, alla produzione artistica del nuovo album IRA, che vedrà la luce nel 2021, ma Jacopo ha anche scritto e prodotto diverse colonne sonore, realizzato sonorizzazioni, prodotto lavori di Colapesce e Dino Fumaretto e collaborato con colleghi come Colombre, Verdena, Matteo Fiorino, Paolo Angeli e Arto.

Iosonouncane Novembre Testo

Intanto Cristina, Cristina dormiva sempre meno

La vigna nel seno

Figlia di un lago, figlia di un uomo bruciato

La vigna nel seno

Figlia di un lago, di un uomo, di un piedistallo

Mangiano bene soltanto a Natale

Soltanto davanti a un bicchiere di vino

Intanto Cristina, Cristina dormiva sempre meno

L’inverno nel seno

Figlia di un lago, figlia di un uomo strappato

L’inverno nel seno

Figlia di un lago, di un uomo, di un piedistallo

Mangiano bene soltanto a Natale

Soltanto davanti a un bicchiere di vino

E fra gli altri

Ma al mattino, nella bocca la terra da arare

Mangiano bene, mangiano solo a Natale

Son felice che tu sia tornata

Ero certo… che mi avresti aspettato

Il mattino ti cerca la schiena

Fra gli stracci… di una strada già piena





[Strofa 3]

E intanto Cristina, Cristina dormiva sempre meno

Tre chiodi nel seno

Sposa lontana, sposa di un uomo mai nato

Tre chiodi nel seno

Figlia del pianto di un uomo già condannato

Mangiano bene soltanto a Natale

Soltanto davanti a un bicchiere di vino

Son felice che tu sia tornata

Ero certo che mi avresti salvato

Il mattino ti cerca la schiena

Fra gli stracci di una strada già piena