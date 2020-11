Frankie Hi-NRG MC – Nuvole: guarda il video e leggi il testo della nuova canzone

In data 17 novembre 2020, Frankie Hi-NRG MC ha rilasciato a sorpresa il video che accompagna Nuvole, nuova interessante canzone, che arriva dopo Estate 2020, brano pubblicato lo scorso 6 luglio. Il filmato è stato diretto dallo stesso rapper torinese classe 1969 e realizzato insieme al veterano Gaetano Morbioli. Il testo e il video.

Per la gioia dei numerosi fan, Francesco Di Gesù, meglio conosciuto come Frankie Hi-NRG MC, è tornato proponendo musica di qualità, impreziosita dalla collaborazione di musicisti come DJ Stile e Saturnino (al basso).

Prodotta da Leonardo “Fresco” Beccafichi, la canzone è caratterizzata da ottime rime che raccontano il triste periodo che stiamo vivendo, mettendo in risalto le difficoltà che un po’ tutti stiamo affrontando in questi difficili mesi, nei quali il Covid-19 la fa da padrone in tutti i sensi.

Resta da capire se queste due release siano un qualcosa di occasionale o se anticipino un futuro progetto discografico, visto che l’ultimo lavoro di Frankie, “Essere umani”, risale all’ormai lontano 20 febbraio 2014.

Testo Nuvole – Frankie Hi-NRG MC





[1a Strofa]

Giorni lenti, oscuri e trasparenti scorrono

Invisibili ai vedenti si rincorrono

Contro la corrente, contro agli infermieri che soccorrono

Noi dentro acquari asciutti che galleggiano

Fuori vedo il mare, in bocca solo polvere

Sapore d’un ricordo di sale ancora da risolvere

Lavorare sul togliere

Riordinando il resto

Fuori splende il buio mentre sto cercando un testo

Trovo parole appuntate e matite spuntate

Brandelli d’estati passate date per scontate

Esser liberi non ha un prezzo calcolabile

Né quando ce l’hai, né quando la stai per perdere

Sto per piovere

Altre lacrime, bagnano pagine, ancora da scrivere

Guardo il foglio e vedo solo nuvole

Vorrei essere immune

Esser fuori dal comune, senza uscire dal comune

[Rit.]

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nu-

[2a Strofa]

Nei comuni

Che fanno alzare i droni, a inseguire dei ladroni

Fin nei corridoi e negli androni

Corridori pelandroni, via nelle campagne tra gli agricoltori

E trottan tra trattori e detrattori

Simulando come attori, scivolando dai balconi

Trascinando cani di cartone sui vialoni

Alani cogli aloni

Cogli le occasioni, cogli un mazzo di gerani

Che i vicini cogli occhiali ad infrarossi stanno a fa’ gli infami

A quelli come te che non se ne stanno a casa

A quelli come me che non escon mai di casa

A quelle come lei che stanno tornando a casa

Oppure a quelli come lui che manco c’hanno una casa

Al posto dei vaccini, il veleno nelle vene dei vicini

Che scaccian dai giardini pure gli uccellini

E padre contro figlio già sappiamo che è uno sbaglio

Adesso per me, voglio qualcosa di meglio

[Rit.]

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

Fuori splende il buio

Dentro trovo solo nuvole





[3a Strofa]

La tensione che mi oscura la vista

Fra me e me s’è già insinuato un teppista

Quel che tocco lui guasta e ciò che resta devasta

E per principio detesta

E poi mi riempie la testa di parole in tempesta

E io basta ma non basta mai

Io ci vado di mezzo e lui non passa guai

Io diventerò pazzo e tu lo applaudirai

Perché sarò solo io quello che vedrai e lo amerai

Mister Hyde senza JekylI come scritte in braille senza ciechi

Poi mi butterai senza sprechi perché questo vuoto è a perdere

Walter White, Breaking Bad, ogni istante è da vivere

[Rit.]

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole