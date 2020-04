Emanuele Bianco – La Mia Terra è il nuovo singolo: testo e video (dal 24 aprile)

La Mia Terra è un singolo del cantautore capitolino Emanuele Bianco, rilasciato il 24 aprile 2020 per Fattoria Management. Il video che accompagna la canzone, è online dalle ore 12 dello stesso giorno.

Musica e testo di questo brano, sono dello stesso Emanuele Maracchioni, che l’ha anche prodotto insieme a Olsi Arapi e Pierre ‘Decay’ Pacilio. La canzone arriva dopo la virale Tu Sei, Cara Sofia, Buona Fortuna, Sotto La Torre Eiffel e Manchi.

“Sono molto legato a questo singolo e anche al videoclip, perché sia nel singolo che nel video sono racchiusi i miei ultimi 4 anni passati insieme ad un angelo che mi è stato accanto in ogni mio successo, ma soprattutto in ogni mio fallimento. A livello stilistico, la canzone è molto in linea col sound dei nuovi brani a cui sto lavorando.” ha dichiarato l’artista ad All Music Italia, anticipando qualcosa anche sul filmato, che per ovvi motivi legati alla quarantena, è stato girato tra le mura domestiche con un iPhone XS Max.

“La mia terra è quella lettera d’amore dove riesci a togliere quelle che sono le tue protezioni, i tuoi scudi, aprendo il tuo cuore incondizionatamente alla persona che ami, cosciente che tutte le tue fragilità verranno protette dal suo amore.“. Da un comunicato stampa di Filippo Broglia (RECmedia).

Bianco – La Mia Terra testo

Download su: Amazon – iTunes

Di tutti quei traguardi da raggiungere

Son pochi quelli in cui ci son riuscito

Ma solo chi si arrende veramente può

Ritenere di avere fallito

Un grande sogno se non te ne prendi cura

Col tempo finisce che si usura

Ed è per questo che ci sono gli angeli

Ed è perciò che sei arrivata tu





E mi fa paura

Che sei il mio sorriso

Anche quando sto da solo

E mi fa paura

Perché è così bello

Tutto anche se oggi è nuvoloso

Io che nella vita sono sempre stato innamorato delle donne e della libertà

Questa testa calda è stata causa delle lacrime di mamma e delle urla di papà

E sono caduto tante volte ma non essere all’altezza ora non mi spaventa più

Su novantanove fallimenti c’è sempre un successo ed il mio sei stata tu

Io no non sono una stella

Ma solamente un satellite che

Ruota attorno alla cosa più bella

La mia terra sei te

Io che non ho avuto mai tante certezze

Tranne l’ambizione e tanta testardaggine

Che a volte mi ha fatto sbagliare più di quanto avrei dovuto

E insegnato che alla fine nulla mi è dovuto

E devo dire grazie a quelle notte scure

Lunghe da non finire, dure da digerire

Che mi hanno fatto un bagno di umiltà

E nel dolore fatto vedere un’opportunità

E mi fa paura

Che sei il mio sorriso

Anche quando sto da solo

E mi fa paura

Perché è così bello

Tutto anche se oggi è nuvoloso

Io che nella vita sono sempre stato innamorato delle donne e della libertà

Questa testa calda è stata causa delle lacrime di mamma e delle urla di papà

E sono caduto tante volte ma non essere all’altezza ora non mi spaventa più

Su novantanove fallimenti c’è sempre un successo ed il mio sei stata tu

Io no non sono una stella

Ma solamente un satellite che

Ruota attorno alla cosa più bella

La mia terra sei te

E quanto avrei voluto

Mettermi a nudo prima

Perché fingerci altri

Quanto ci incasina

Ma non è così poi tanto scontato da accettare

Perché ciò è scontato non è facile da fare

E non ho più paura di perdere perché

È perdendo tutto che ho ritrovato me

E non ho più paura di accettare cosa c’è

Nel cuore di chi non è come me

Io che nella vita sono sempre stato innamorato delle donne e della libertà

Questa testa calda è stata causa delle lacrime di mamma e delle urla di papà

E sono caduto tante volte ma non essere all’altezza ora non mi spaventa più

Su novantanove fallimenti c’è sempre un successo ed il mio sei stata tu

Io no non sono una stella

Ma solamente un satellite che

Ruota attorno alla cosa più bella

La mia terra sei te