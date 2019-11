Emanuele Bianco – Tu Sei: testo, audio e video della canzone

Disponibile dal 18 ottobre 2019 via Fattoria Management, Tu Sei è un singolo scritto, composto e interpretato dal cantautore romano Emanuele Maracchioni, artisticamente conosciuto come Emanuele Bianco.

Il testo, l’audio e il video ufficiale diretto da Alessandro Boggi, che oltre al cantante classe ’93 che suona il pianoforte, vede protagonista la danzatrice Veronica Ligori. Lo stesso giorno, il giovane artista, che per due giorni ha aperto i concerti delle tappe romane di Fabrizio Moro al Palazzo dello Sport, ha rilasciato anche altri due inediti, vale a dire Cara Sofia e Buona Fortuna.

Si tratta di una meravigliosa canzone d’amore, una poesia composta al pianoforte e dedicata alla sua attuale fidanzata, con cui sta insieme da quattro anni. Veramente niente male questo pezzo, caratterizzato da dolcissime parole che ogni ragazza vorrebbe sentirsi dire dalla propria dolce metà.

Emanuele Bianco – Tu Sei testo

Ti ho scritto una lettera d’amore che non leggerai

Perché è troppo infantile e buffa

E quante volte ti hanno detto “te ne pentirai”

Perché l’amore spesso truffa

Si perché ad amare si diventa ridicoli

Si fanno cose strane

Si torna ad esser piccoli

Si scrivono canzoni troppo immature

Che non puoi consegnare a chi è troppo adulto per giocare

Per essere felici non ci servirà tanto

Perché l’amore è solamente amore e nient’altro

Bionda, noi freghiamocene del resto del mondo

Prendiamo il primo aereo e guardiamoli andare a fondo

Scappiamo dalla ferocia della stabilità

Uccidiamo l’abitudine o è lei che ci ucciderà

Tu aiutami ad odiare i miei vizi

Non ti prometto un lieto fine ma solo dei nuovi inizi.





Sei la forza capace di spostare l’asse terrestre

Il diamante più puro che esiste

La guerriera più forte che io abbia mai visto in vita mia

Sei il tramonto che incanta su Mestre

Tu sei roccia che non si scalfisce

Sei il fiatone che viene di notte scappando dalla polizia

E non c’è gioia più grande… di averti ancora qui

Chiudere i miei complessi nei tuoi occhi e viverti

Non c’è gioia più grande… di amarti e crescerti

Tu che hai raccolto i resti dei miei pezzi, resta qui.

Vivo con gli occhi della fame dal ’93

La stessa fame di chi vive i giorni nostri per

Strappare al resto della gente a morsi più di quello che mi spetta

Voglio tutto e non avrò rimorsi

Vengo dal basso

Cosa vuoi che mi importi

Di sporcarmi le Air Force col sangue di questi porci

Chi mi promise il mondo, dal giorno l’hai più visto?

A volte ho superato i limiti per scordarmi del rischio

Che il traguardo dista un miglio

C’è più caos che alla miglion

Volo sopra un low cost destinazione limbo

E non lascerò che un figlio viva senza un mio consiglio

Un’ombra ha bisogno del sole per esistere nel grigio.

I problemi non son tali se affrontati in due

Perciò prendi le mie mani e intrecciale alle tue

Ma non basta scriverti una canzone

Perché tu resti l’unica soluzione.





Sei la forza capace di spostare l’asse terrestre

Il diamante più puro che esiste

La guerriera più forte che io abbia mai visto in vita mia

Sei il tramonto che incanta su Mestre

Tu sei roccia che non si scalfisce

Sei il fiatone che viene di notte scappando dalla polizia

E non c’è gioia più grande… di averti ancora qui

Chiudere i miei complessi nei tuoi occhi e viverti

Non c’è gioia più grande… di amarti e crescerti

Tu che hai raccolto i resti dei miei pezzi resta… qui.





