Aiden – Ripensi a noi: audio e testo del nuovo brano

Ripensi a noi è una bella canzone in pieno stile Aiden, disponibile su Youtube dal 22 aprile 2020: il testo della canzone, che sta facendo impazzire i fan del rapper svizzero, che come al suo solito non delude.

Come spesso avviene nei brani di Loris Lorenzetti, aka Aiden, anche qui si parla di una relazione che sembra ormai finita, anche se in cuor suo, il protagonista spera ancora che la persona che ama cambi idea a decida di ricominciare questa love story. Prossimamente questo pezzo sarà anche disponibile negli store digitali e nelle principali piattaforme streaming.

Aiden – Ripensi a noi testo

Baby levati un po’ tutto che voglio sentire

la tua pelle sulla mia che fa sempre scintille

io e te complici in questa storia senza lieto fine

anche se dentro urlo e non riesci più a sentire

c’è distanza anche quando siamo vicini

dici che stai male poi vedo che ridi

come faccio a fidarmi se non ti fidi?

quando dici “ci tengo” sembra che fingi





ma non so dirti quanto vorrei provare ancora tutto quello

non so cosa darei per poterti stringere, non per abitudine

quando mi consolavi ma stavi male più tu di me

e adesso il tempo passa ma senza di te

fingere di star bene fa parte di me

non so se ho visto bene ma ti manco un po’

e forse un po’ ti frega di com’è che sto

quando risenti i miei pezzi però ripensi a noi

forse possiamo tornare, basta che tu lo vuoi

ti aspetto qui come sempre, col freddo di dicembre

non mi serve niente, mi basta che ci sei tu

quando poi ti penso batte forte il cuore

vorrei dirti ciò che penso e farti mille cose

dentro la mia felicità c’è sempre del dolore

ma tu credi mi vada bene restare così

ma te credo che vada bene, mi pare di si

ho ancora i segni sulla pelle di quei brutti giorni

confondo sempre il mio presente con i miei ricordi

versami addosso i tuoi drammi

che lo sai che un po’ mi piace

servono settimane per fare la pace

vorrei che tu mi amassi ed io non sono in grado

di darti quello che vorresti, ci riesco di rado

sono fatto così, sogno ad occhi aperti per vederti qui

tu sei fatta cos’ anche se in fondo so che non vorresti mai perdermi

quando risenti i miei pezzi però ripensi a noi

forse possiamo tornare, basta che tu lo vuoi

ti aspetto qui come sempre, col freddo di dicembre

non mi serve niente, mi basta che ci sei tu