Eros Ramazzotti e Monica Bellucci insieme? La risposta di lei non lascia dubbi

Due nomi, quelli di Eros Ramazzotti e Monica Bellucci che gli italiani conoscono benissimo. Sono belli, bravi e famosissimi. Ma sono davvero una coppia? Il gossip è subito circolato sul web ma qual è la verità su questo inciucio che impazza su diversi siti web? Scopriamolo insieme.

A molti piacerebbe vedere Eros Ramazzotti e Monica Bellucci come una coppia nella vita. I due artisti hanno alle spalle relazioni molto importanti finite però, purtroppo, non benissimo. Chi può dimenticare la storia tra Eros e Michelle Hunziker? Dopo anni e una figlia i due si sono lasciati e hanno preso strade diverse. La conduttrice svizzera si è rifatta una vita con Trussardi, mentre Eros ha trovato l’amore in Marica Pellegrinelli.

Dopo un tira e molla andato avanti a lungo negli ultimi mesi, i due si sono poi separati definitivamente.

Eros Ramazzotti e Monica Bellucci sono una coppia? La verità sul gossip

A scatenare il gossip sul presunto flirt tra Eros Ramazzotti e Monica Bellucci è stato proprio il cantante. L’ex di Michelle e della Pellegrinelli lo scorso luglio ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto molto discutere.

Il celebre artista si è tolto un piccolo sassolino dalle scarpe rivelando che uno dei suoi più grandi rimpianti è senz’altro quello di avere detto no a una delle donne più affascinanti del globo, ovvero la magnetica Monica.

L’attrice smentisce il presunto flirt

Dopo qualche tempo, è stata a stessa attrice a svelare la sua di verità su quelle dichiarazioni del cantante commentando con ironia quanto confessato da Eros. Al Corriere, ha sottolineato di non aver letto di questa confessione da parte dell’artista.

La Bellucci non ha mai immaginato che Eros avesse intenzione di corteggiarla in passato e con una buona dose di ironia ha svelato che è il caso che i due si sentano per ‘chiarire’.

Eros, tra l’altro, fa riferimento ad un periodo in cui la Bellucci era incinta di cinque mesi della sua prima figlia, Deva. Quindi, entrambi, avevano accanto altre persone. Anche a lei, il cantante non è mai stato indifferente per questo ha confessato che ha intenzione di sentirlo telefonicamente.

Magari un giorno non molto lontano potranno diventare davvero una coppia.