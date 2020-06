Takagi & Ketra e Elodie – Ciclone feat. Mariah & Gipsy Kings (Nicolas Reyes & Tonino Baliardo): ascolta il nuovo singolo

Testo Ciclone di Takagi & Ketra e Elodie

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

Scriverò di amarti sulle note di un iPhone

fisso la parete tanto non ti chiamerò neanche stasera

non vale la pena, è agosto ma si gela

anche se non serve a niente

Yo intentado llamarte

pero con miedo a equivocarme

contestas, me enredas

no quiero esa vaina

te imaginas

Yo moría port ti

no sé si tú por mi

lo que queda claro

es que no nos funcionó

Prima di te

ero sola, ero mia

era tutto più facile

ora in questa follia

ho imparato a danzare

cento giorni senza rincontrarsi

non credevo che poi mi mancassi

Scriverò di amarti sulle note di un iPhone

fisso la parete tanto non ti chiamerò neanche stasera

non vale la pena, è agosto ma si gela

anche se non serve a niente

Sottovoce dirti sì

sottovoce dirti sì

sottovoce dirti sì

stanotte solamente

sottovoce dirti sì

sottovoce dirti sì

mi sfiori appena

sei un brivido sulla mia schiena-ah

ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

sulla mia schiena-ah

Mirando hacia la pared

pensando en llamarte

contestas me enredas

no quiero

esa vaina

tú me restas

Si pienso ques si

después me digo no

no te puedo llamar

aunque quiera de ti

Prima di te

ero sola, ero mia

era tutto più facile

ora in questa follia

ho imparato a danzare

zingara è la notte per cercarsi

sei un ciclone in cerca dei miei passi

Scriverò di amarti sulle note di un iPhone

fisso la parete tanto non ti chiamerò neanche stasera

non vale la pena, è agosto ma si gela

anche se non serve a niente





Sottovoce dirti sì

sottovoce dirti sì

sottovoce dirti sì

stanotte solamente

sottovoce dirti sì

sottovoce dirti sì

mi sfiori appena

sei un brivido sulla mia schiena-ah

ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

sulla mia schiena-ah

ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

sulla mia schiena-ah





Traduzione parti in spagnolo della canzone Ciclone

Yo intentado llamarte

pero con miedo a equivocarme

contestas, me enredas

no quiero esa vaina

te imaginas

ho provato a chiamarti

ma con il timore di sbagliare

Mi rispondi, mi coinvolgi

Non voglio quella sensazione

immagina

Yo moría port ti

no sé si tú por mi

lo que queda claro

es que no nos funcionó

Sono morta per te

Non so se tu per me

ciò che è chiaro

è che non ha funzionato tra noi

Mirando hacia la pared

pensando en llamarte

contestas me enredas

no quiero

esa vaina

tú me restas

Guardando il muro

pensando di chiamarti

Mi rispondi, mi coinvolgi

Non voglio quella sensazione

che mi lasci





Si pienso ques si

después me digo no

no te puedo llamar

aunque quiera de ti

Se penso di si

dopo mi dico di no

Non posso chiamarti

anche se ti voglio

Audio di Ciclone

Informazioni e significato della canzone Clicone di Takagi & Ketra con Elodie e altri (giugno 2020)

Dopo l’incredibile successo di Jambo con Giusy Ferreri, tormentone dell’estate 2019, il duo di producer multiplatino, hitmaker per eccellenza, composto da Takagi (Alessandro Merli) & Ketra (Fabio Clementi) ci riprovano con il loro “Ciclone”, disponibile ovunque, anche on air, da venerdì 19 giugno 2020 per Sony Music Entertainment.

Se nella hit della scorsa estate, le voci erano di Omi e della Ferreri, in quest’occasione la coppia ha puntato tutto su Elodie Di Patrizi (ex Amici e tra le più apprezzate cantanti italiane della scena pop-urban) e sulla bella e giovane Mariah, cantante trap, reggaeton e R&B di origini portoricane e cubane ma nata a Miami. A ultimare il team i Gipsy Kings, autentici maestri del pop gitano. Il gruppo è costituito da due famiglie imparentate: la Reyes e la Baliardo e in questo pezzo hanno preso parte solo il chitarrista Tonino Baliardo e il cantante e chitarrista Nicolás Reyes.

In Ciclone, decadi, generazioni e influenze sono a confronto: la contagiosa base del duo, la tradizione italiana portata con disinvoltura da Elodie, la rumba flamenca di Nicolás Reyes e Tonino Baliardo e la generazione Z del latin power rappresentata da Mariah.

A parer mio, questo coinvolgente, gradevole e spensierato pezzo, ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni dell’estate 2020, in quanto convince sia dal punto di vista del testo che da quello delle sonorità, decisamente catchy ed adatte alla calda stagione ufficialmente iniziata.