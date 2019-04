Daniele Silvestri – L’ultimo desiderio: audio e testo

L’ultimo desiderio è contenuto nel lato b del vinile del singolo Prima Che, entrambi rilasciati il 12 aprile 2019.

Se Prima che sarà incluso nel nuovo album La Terra Sotto I Piedi, non è ancora chiaro se questa canzone, lenta e prevalentemente strumentale, farà parte della tracklist.

Daniele Silvestri – L’ultimo desiderio testo

Download su: Amazon – Vinile (dal 10 maggio) – iTunes





E’ sempre l’ultimo

quello che fa più male

l’ultimo desiderio

da cancellare

e allora è logico, si

direi normale

che a chi non ti conosce

non sai spiegare

e non c’è niente da rispondere

però anche niente da nascondere

almeno a te.

Così ti immagino

li a pensare

ma c’è mai stato un modo

per non sbagliare

e non cadere giù, giù, giù, giù.





Giurami che niente è perso

giurami che è ancora uguale tutto

anche se diverso

e giura che mi guarderai… lo stesso.





