Grido – Stelle Cadenti feat. J-AX: audio e testo della nuova canzone

I fratelli Luca Paolo e Alessandro Aleotti, in arte Grido e J-AX, insieme sulle note di Stelle Cadenti, quarta traccia del terzo album in studio solista Diamanti e fango, uscito il 15 novembre 2019. Il testo e l’audio di questo interessantissimo brano.

Anche se la sua carriera lontano dai Gemelli DiVersi non è ancora riuscita a decollare, al contrario di quella del fratello che, anche senza gli Articolo 31 sta facendo grandissime cose, questa è sicuramente una delle canzoni più attese del disco e potrebbe rivelarsi una hit. Questo pezzo è un po’ come un asso nella manica per Grido, il jolly di questa terza era discografica, che il cantautore e rapper sta ancora tenendo in serbo.

Nella meravigliosa e significativa canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Mastermaind, Grido parla degli attuali problemi della società, sempre più insensibile, anche nei confronti del pianeta, e delle troppo elevate differenze tra classi sociali e intanto sogna un mondo diverso. Nel ritornello, i due rapper incitano gli ascoltatori a non arrendersi alle difficoltà della vita e a non smettere mai di sognare. Nella seconda parte, ascoltiamo invece un J-AX molto intimo e sensibile, che ammette di aver fatto uso di droghe e di essere stato bullizzato ai tempi della scuola. Complessivamente a parer mio, questo brano è bellissimo e meriterebbe di essere ascoltato da tantissime persone.

Stelle cadenti testo – Grido & J-AX

Download su: Amazon – iTunes

Che strane creature che siamo, così pieni di contraddizioni

non ci sono confini precisi che tengan divisi i cattivi dai buoni

e odiamo la vista del sangue, però ci facciamo la guerra

cerchiamo la vita su Marte mentre distruggiamo la terra

su conti bancari diversi totali dividono classi sociali

celle di alveari in case popolari diventano gabbie mentali

e quando qualcuno si scanna, quanti fingono che non lo vedono

dall’angolo non intervengono ma lo riprendono con il telefono

che magari diventa virale e la gente si indigna mettendoci un like

e intanto cammina mentre fa la fila per comprare un paio di Nike

e poi dopo non ci pensa più, è solo un rospo da mandare giù

mentre si aspetta la sera e si stacca la spina davanti a una serie tv.

E in mezzo a tutto questo ci sono io che penso

dove aggrapparmi nel momento in cui mi sento perso

guardando lo specchio mi accorgo che invecchio ma dentro rimango lo stesso bambino di sempre, che non si arrende, spera in un mondo diverso.





Con i miei sogni ho costruito un’armatura

per quelle volte in cui la notte fa paura

e ti ritrovi che cerchi le stelle cadenti

come un desiderio che non se ne va

sai, la vita picchia sotto la cintura

ma è solo una ferita che poi il tempo cura

se non ti arrendi e se cerchi le stelle cadenti

e insegui un desiderio che si avvererà.

A volte vorrei barattare la vita mia, fatta di luce ed applausi

per stare tranquillo e in incognito senza temere i giudizi e gli sguardi

qui vogliono vedere stelle cadere, così verso l’alto poi tirano sassi

e fare successo fa meno godere di quando falliscono gli altri

anche se adesso guardando il mio cielo non vedo nemmeno una nuvola

su di me ne dicono di ogni, mia mamma si preoccupa quando mi [guvola?]

i bulli che a scuola mi davano addosso ma inventano balle sui social

arresti per droga che non tocco da quando Twitter andava di moda

dai bagni del club [fino al rehab?], mi lascio dietro quei figli di puta

perché non cerco la felicità nei posti dove l’ho perduta

e il mio orgoglio non sono i vestiti di marca ma cicatrici nel cuore

che di amici ne trovi una barca solo quando c’è il vento a favore.

Ma la vendetta è stupida, tutto si supera

e so che tutto torna infatti il mio sorriso è un boomerang

e che è il tuo essere insicuro che ti fa odiare le mie incertezze

il tuo non aver futuro che ti fa odiare il mio presente.

Con i miei sogni ho costruito un’armatura

per quelle volte in cui la notte fa paura

e ti ritrovi che cerchi le stelle cadenti

come un desiderio che non se ne va

sai, la vita picchia sotto la cintura

ma è solo una ferita che poi il tempo cura

se non ti arrendi e se cerchi le stelle cadenti

e insegui un desiderio che si avvererà.





Proprio quando credi che ormai sia finita

ed ogni tua certezza è stata demolita

affoghi il tuo dolore in un altro caffè

ma poi senti una canzone che parla di te

e ti viene voglia di cantarla a squarciagola

in un coro che diventerà una voce sola

brucia dentro fino a che ti accorgi

che in fin dei conti, hai fatto bene tu

che con i sogni hai costruito un’armatura

per quelle volte in cui la notte fa paura

e ti ritrovi che cerchi le stelle cadenti

come un desiderio che non se ne va

sai, la vita picchia sotto la cintura

ma è solo una ferita che poi il tempo cura

se non ti arrendi e se cerchi le stelle cadenti

e insegui un desiderio che si avvererà.





