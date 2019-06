Ashley O – On a Roll per la colonna sonora di Black Mirror 5: video ufficiale, testo e traduzione

Miley Cyrus è la protagonista, nei panni di Ashley O, del terzo episodio della quinta stagione della mini serie Black Mirror, disponibile su Netflix dal 5 giugno 2019.

In uno dei tre episodi ci sarà quindi l’ex protagonista di Hannah Montana, che canta anche il doppio singolo On a Roll/Right Where I Belong: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video che accompagna la nuova canzone, firmata da Michael Trent Reznor e prodotta da The Invisible Men, trio londinese composto da Jason Pebworth, George Astasio e Jon Shave.

Rilasciato il 14 giugno 2019, “On A Roll” e Right Where I Belong, fanno quindi parte della colonna sonora della serie prodotta da Charlie Brooker, una serie antologica, in quanto scenari e personaggi sono differenti in ogni singolo episodio.

Si tratta della riscrittura in chiave electro-pop del brano industrial rock “Head Like A Hole” dei Nine Inch Nails, rilasciato nel 1969. Il filmato, che vede la cantante indossare una parrucca viola, è stato diretto da Anne Sewitsky.

On a Roll testo Ashley O

[Verse 1]

Oh honey, I’ll do anything for you

Oh honey, just tell me what you want me to

Oh honey, kiss me up against the wall

Oh honey, don’t take anything, just have it all

[Pre-Chorus]

Yeah, I can’t take it, so don’t you fake it

I know your love’s my destiny

Yeah, I can take it, please demonstrate it

‘Cause I’m going down in history

[Chorus]

Hey, yeah, whoa-ho, I’m on a roll

Riding so high, achieving my goals

Hey, yeah, whoa-ho, I’m on a roll

Riding so high, achieving my goals

[Post-Chorus]

I’m stoked on ambition and verve

I’m gonna get what I deserve

So full of ambition and verve

I’m gonna get what I deserve

[Verse 2]

Oh honey, let’s get in through the door

Oh honey, not concerned who sees us ripping up the floor

Oh honey, we’ll go dancing wherever you choose

Oh honey, you know we just can’t lose

[Pre-Chorus]

Yeah, I can take it, so don’t you fake it

I know your love’s my destiny

Yeah, I can take it, please demonstrate it

‘Cause I’m going down in history





[Chorus]

Hey, yeah, whoa-ho, I’m on a roll

Riding so high, achieving my goals

Hey, yeah, whoa-ho, I’m on a roll

Riding so high, achieving my goals

[Post-Chorus]

I’m stoked on ambition and verve

I’m gonna get what I deserve

So full of ambition and verve

I’m gonna get what I deserve





Ashley O On a Roll traduzione

Oh tesoro, farò qualsiasi cosa per te

Oh tesoro, dimmi solo cosa vuoi che faccia

Oh tesoro, baciami contro il muro

Oh tesoro, non prendere niente, avrai tutto

Sì, non ce la faccio, quindi non fingere

So che il tuo amore è il mio destino

Sì, posso accettarlo, per favore dimostralo

Perché entrerò nella storia

Ehi, si, whoa-ho, sto andando alla grande

Così alla grande, raggiungendo i miei obiettivi

Ehi, si, whoa-ho, sto andando alla grande

Così alla grande, raggiungendo i miei obiettivi





Sono carica di ambizioni ed energia

Mi prenderò ciò che merito

Così piena di ambizioni ed energia

Otterrò ciò che merito

Oh tesoro, entriamo dalla porta

Oh tesoro, senza preoccuparci di chi ci vede fare a pezzi il palco

Oh tesoro, andremo a ballare ovunque tu voglia

Oh tesoro, sai che non possiamo perdere

Sì, posso farcela, quindi non fingere

So che il tuo amore è il mio destino

Sì, posso accettarlo, per favore dimostralo

Perché entrerò nella storia

Ehi, si, whoa-ho, sto andando alla grande

Così alla grande, raggiungendo i miei obiettivi

Ehi, si, whoa-ho, sto andando alla grande

Così alla grande, raggiungendo i miei obiettivi

Sono carica di ambizioni ed energia

Mi prenderò ciò che merito

Così piena di ambizioni ed energia

Otterrò ciò che merito

