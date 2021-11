Dua Lipa senza freni sfoggia curve mozzafiato, la foto

L’artista ha stupito tutti con la sua ultima foto postata sui social. Dua Lipa disinibita ha postato una foto in cui mostra la sua fisicità sensuale lasciando tutti senza parole.

La cantante, in questi ultimi mesi, sta ricevendo molti consensi con la sua musica. Dua Lipa deve il suo successo però in parte anche alla sua immagine. E’ una bellissima ragazza e i fan non le mancano di certo. Il suo ultimo post, infatti, non è passato inosservato. La cantante si è fatta immortalare un posto molto particolare.

LEGGI ANCHE –> Cold Heart Pnau Remix: Dua Lipa e Elton John | Testo, traduzione e video

Dua Lipa, la foto sui social è senza freni

La popstar ha una bellezza che la rende unica. L’immagine di Dua Lipa, si sposa bene con la voce intrigante e il suo carisma forte ed esplosivo.

Dua, artista e modella di origine albanese, conquista un successo dopo l’altro senza molte difficoltà. Per lei il 2019 si è aperto con uno straordinario successo ai Grammy e una performance indimenticabile.

Classe 1995, Dua è diventata famosa grazie ai social: l’artista ha cominciato a pubblicare su YouTube reinterpretazioni di canzoni note a livello internazionale. Ha fatto cover di Pink, Nelly Furtado e Christina Aguilera dimostrando di avere stoffa.



Nel prova a realizzare il sogno di diventare cantante tornando nella città dov’è cresciuta, Londra. Il primo risultato vero e concreto arriva nel 2016, quando viene messa sotto contratto dalla Warner.

LEGGI ANCHE –> Kylie Minogue & Dua Lipa in Real Groove (Studio 2054 Remix): testo e traduzione

La foto sui social non lascia i fan indifferenti

La cantante ha pubblicato poche ore fa una foto che ha subito catturato l’attenzione dei suoi numerosissimi follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa)

La cantante si mostra in una gonna stretta e lunga di colore scuro molto sensuale e un top corto abbinato che valorizza le sua forme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa)



L’artista di è fatta immortalare in una serata con delle bravissime drug queen. Una serata particolare in cui la cantante si è divertita in maniera evidente.