Emma Marrone, una fan le chiede se ha perdonato Belen: la risposta è imprevedibile

Durante una diretta sui social, Emma Marrone ha risposto ad una domanda di una fan che le ha chiesto se ha perdonato Belen, la sua risposta ha spiazzato tutto. Ecco le sue parole.

Attualmente impegnata sul set della serie televisiva A casa tutti bene, trasposizione sul piccolo schermo del film omonimo di Gabriele Muccino, Emma Marrone è una cantante italiana molto amata dal pubblico italiano.

Nata a Firenze sotto il nome di Emmanuela Marrone la cantante è cresciuta nel suo amato Salento, in Puglia, ad Aradeo in provincia di Lecce dove comincia ad appassionarsi al mondo della musica quando suo padre Rosario all’età di nove anni la inserisce nei suoi gruppi musicali in cui ricopriva il ruolo di chitarrista: i Karadeon e gli H2O.

Emma Marrone e la risposta alla fan

Negli anni la sua passione cresce fino a quando nel 2004 partecipa al programma Popstar, che qualche anno prima diede vita al gruppo musicale delle Lollipop. Nella sua seconda edizione cambia nome in Superstar Tour ed Emma vince l’edizione insieme a Colomba Pane e Laura Pisu, le ragazze firmano un contratto con la Universal sotto il nome di Luckystar.

Dopo aver lanciato il loro primo singolo Stile, la girlband realizza la sigla della trasposizione animata del fumetto W.I.T.C.H.

Dopo essersi separata dal gruppo, Emma Marrone tenta di fondarne un altro chiamandolo M.J.U.R. acronimo di Mad Jesters Until Rave, ma anche questa non ottiene un buon successo.

Reduce da questi insuccessi, Emma si iscrive ai casting per la nona edizione di Amici di Maria De Filippi, dove riesce ad ottenere un banco nella categoria canto.

Dopo esse stata elogiata per le sue doti vocali, batte in finalissima la cantante Loredana Errore e diventa la vincitrice del talent. Torna nel programma, nel circuito Big durante dell’undicesima edizione del talent, posizionandosi al secondo posto dietro la vincitrice Alessandra Amoroso.

Calca il palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2011 in coppia con i Modà al Festival di Sanremo con il brano Arriverà, classificandosi al secondo.

L’anno seguente vince la kermesse con la canzone Non è l’inferno.

Emma: “Non era Belen che doveva farsi perdonare..”

Emma Marrone ha avuto tanti amori famosi, tra questi l’attore Marco Bocci, Fabio Boriello e secondo alcune voci anche con il modello Nikolai Danielsen. Ma la storia più importante è stata quella con Stefano De Martino, finita quando il ballerino si fidanza con la sua ex moglie Belen Rodriguez.

Durante una diretta Instagram una fan della cantante le ha chiesto se ha perdonato Belen.

La cantante ha ammesso che in realtà non era Belen che doveva perdonare ma qualcun altro, facendosi una bella risata.