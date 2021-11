Sfera Ebbasta, quanto guadagna all’ora? Cifre assurde | Non l’avreste mai immaginato

Vi siete mai chiesti quanto guadagna Sfera Ebbasta? Il suo patrimonio è pazzesco e vi lascerà senza parole.

Classe 1992, nato a Sesto San Giovanni, Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta,è uno dei rapper italiani più apprezzato nel panorama della musica italiana.

Cresciuto principalmente a Cinisello Balsamo, dopo la separazione dei suoi genitori, assieme a sua madre e a sua sorella si trasferisce in varie città.

Il patrimonio di Sfera Ebbasta

Viene bocciato sia una volta durante le scuole medie e sia una volta durante le scuole superiori, e per via dei scarsi successi scolastici decide di abbandonare gli studi per lavorare prima come fattorino per una pizzeria e poi come elettricista, nel mentre viene influenzato dallo stile musicale di 50 cent, Eminen, Club Dogo, Gemelli Diversi e Gucci Mane.

Tra il 2011 e il 2012 pubblica su Youtube le sue prime canzoni senza ottenere successo. Nello stesso periodo incontra durante una festa di Hip Hop Tv il produttore Charlie Charles e nel 2013 pubblica il suo primo mixtape composta da 18 brani e distribuito in modo gratuito.

Assieme al produttore incontrato al party, lancia su Youtube i suoi primi brani in collaborazione con lui con i relativi video riscuotendo un discreto successo.

Dopo la pubblicazione del brano Panette, viene contattato da varie case discografiche e nel 2015 pubblica il suo primo album distribuito prima gratuitamente e poi messo in vendita in versione reloaded dalla Roccia Music di Marracash.

Nel 2016 pubblica il suo primo disco da solista ottenendo un enorme successo sia in Italia che in altri paesi Europei. Grazie al suo successo partecipa a molti programmi televisivi facendo accrescere la sua fama a tal punto da collaborare con grandi nomi della scena rap e trap.

A dicembre 2018 a seguito di un concerto che sarebbe dovuto tenersi presso la discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, un incidente ha causato la morte di sei persone con un alto numero di feriti. In seguito alla tragedia sono state mosse delle accuse nei confronti del cantautore che ha risposto cantando con il brano Mademoiselle.

I guadagni del cantautore

Secondo il sito Money.it, Sfera Ebbasta sarebbe il cantante italiano più pagato tra quelli del suo genere. I suoi ricavi derivano oltre che dalla vendita dei dischi, anche dalle sponsorizzazioni e dalle partecipazioni televisive.

Stando alle parole del sito, Gionata avrebbe guadagnato tra i 100mila e un milione di euro e secondo ad alcune indiscrezioni, il rapper sarebbe stato pagato 10mila euro a puntata durante il suo periodo da giudice al talent X Factor.