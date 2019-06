Drake – Omertà | Testo e Traduzione

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta Omertà, singolo di Drake estratto rilasciato il 14 giugno 2019.

Al fine di celebrare la vittoria dei Toronto Raptors nelle finali NBA del 2019, il rapper statunitense ha reso disponibile The Best In The World Pack, EP contenente una seconda traccia battezzata Money In The Grave.

L’omertà è strettamente collegata alla mafia, in quanto indica il silenzio su un delitto o sulle sue circostanze e comunque su tutte le attività illegali, al fine da ostacolare la ricerca e l’indivuazione del colpevole, per interessi o per il timore di subirne le ripercussioni. Nelle sue canzoni, Drake si paragona spesso alla mafia, come nel caso di “No Tellin”.

Omertà testo Drake

Look at my history

I’m tryna see what’s different from that guy and the richer me

The only thing I see is custom owls from Tiffany

And some gunnas that’ll hit you outta nowhere like epiphany

Really, that’s it to me

Aside from the obvious, man, it changes in scenery

Testin’ me gon’ have my niggas testin’ machinery

They say that they happy, my man, that’s not how they seem to be

The boy, he wild and peaceful, rest in peace Teena Marie

Ethics and values, mob traditions, old fashioned

Monopoly action

Bronny buyin’ up Brentwood like he still in Akron

A lot of pain, a lot of passion

A lot of relaxin’ while other niggas is overreactin’

That’s how we continue down the path of Jordan and Jackson

That’s some insight for y’all even if no one’s askin’

Last year, niggas really feel like they rode on me

Last year, niggas got hot ’cause they told on me

I’m ’bout to call the bluff of anybody that fold on me

I’m buyin’ the buildin’ of every door that closed on me

Yeah, Loro Piana and Brioni, the one and only

Champagne popper, the love doctor

Your baby mother call me when she lonely

My tailor see me twice a week, he like my homie

Forever grateful, forever thankful

Diamond necklace, but she wears it on her ankle

The bitch is trendy

My enemies send each other the texts that they could never send me

I’m bankin’ two million a show for the residency

Nevada gaming commission in a frenzy

How much money can this casino lend me?

Rippin’ markers up over shots of the Henny

Vivid memory, can someone send me a real nigga interlude?

To me, Benihana is pigeon food

This not a forgivin’ mood

So much, we gotta count the 20s up in a different room

I am just a body that my brothers are livin’ through

Keepin’ my connections strictly physical

Everyone that’s married is miserable

I know that is not a lifestyle I can give into

The rise to the top of this mountain has been biblical

I don’t carry cash ’cause the money is digital

It’s the American Expresser, the debt collector

Hailin’ all the way from the Mecca

Got something for Trudy and Rebecca

This shit could last forever

The mind controller, the Ayatollah

I built a bridge to success and had visions of me ridin’ over

Step in the room and October gets a lot closer

Haunted houses

I don’t know how to count in thousands, only millions

Now tell your friends I’m not the villain

Send ’em to Lagos or Turks and Caicos

Barbados, Trinidad and Tobago

Never go the same places they go

Separate vacations

A far cry from when Drizzy had slept in the basement

I was never on the path to get into Cambridge

I mean, I was good at doin’ math, but I’m better with language

Borderline dangerous, approach with caution

I plan to buy your most personal belongings when they up for auction

Man, truth be told, I think about it often

The petty king, the overseer of many things

I wish that I was playin’ in a sport where we were gettin’ rings

I wouldn’t have space on either hand for anything

West Hollywood, know my presence is menacing

Cosa Nostra, shady dealings

Racketeering, the syndicate got they hand in plenty things

The things that we’ve done to protect the name are unsettling

But no regrets, though, the name’ll echo

Years later, none greater

Death to a coward and a traitor, that’s just in my nature, yeah





Omertà Drake traduzione





Guarda la mia storia

Sto cercando di capire cosa ci sia di diverso tra quel tizio e il me più ricco

L’unica cosa che vedo sono gufi di Tiffany personalizzati

E alcuni tipi sbucati dal nulla che ti colpiranno come l’epifania

Davvero, per me c’è solo questo

A parte l’ovvio, amico, cambia lo scenario

Mettermi alla prova farà si che i miei amici proveranno i macchinari

Dicono che sono felici, bello mio, non sembra lo siano

Quel ragazzo, lui è selvaggio e pacifico, riposa in pace Teena Marie

Etica e valori, usanze mafiose, vecchio stile

Azione monopolistica

Bronny si sta comprando Brentwood come se fosse ancora ad Akron

Molto dolore, molta passione

Molto relax mentre altri stanno esagerando

E’ così che continuiamo a seguire le orme di Michael Jordan e Michael Jackson

Questa è una dritta per tutti voi anche se nessuno lo sta chiedendo

L’anno scorso, qualcuno era convinto di avermi sconfitto

L’anno scorso, qualcuno aveva caldo perché aveva spiattellato qualcosa su di me

Sto per chiamare il bluff di chiunque provi a ingannarmi

Sto comprando l’edificio di tutte le porte che mi sono state chiuse in faccia

Sì, Loro Piana e Brioni, l’unico e il solo

Popper dello champagne, il dottor stranamore

La tua mammina mi chiama quando si sente sola

Il mio sarto mi vede due volte a settimana, è come un padre

Eternamente grato, eternamente grato

Braccialetto di diamanti, ma lei lo porta alla caviglia

La stron*a è alla moda

I miei nemici si inviano reciprocamente messaggi che non potrebbero mai mandarmi

Ho fatto due milioni a concerto con sede fissa

La Commissione di Gioco d’azzardo di Nevada è in delirio

Quanti soldi può prestarmiquesto casinò?

Straccio i debiti a colpi di Henny

Vividi ricordi, può qualcuno inviarmi un vero interludio?

Per me, il cibo dei risporanti Benihana è per piccioni

Questo non è magnanimo

Così tanto, dobbiamo contare i soldi in una stanza differente

Sono solo un corpo che i miei fratelli stanno vivendo

Mantenere i miei agganci strettamnente fisici (o “le mie parentele strettamnente fisiche”)

Tutti quelli che si sono sposati sono infelici

So che non è uno stile di vita fatto per me

L’ascesa sulla cima di questa montagna è stata biblica

Non giro con i contanti perché i soldi sono digitali

È l’American Expresse, l’esattore

Che viene dalla Mecca

Ho qualcosa per Trudy e Rebecca

Questa roba potrebbe durare in eterno

Il controllore mentale, l’ayatollah

Ho costruito un ponte per il successo e avuto visioni di me stesso che ci passava sopra

Entro nella stanza e ottobre è molto più vicino

Case infestate

Non sono capace di contare in migliaia, solo milioni

Ora dì ai tuoi amici che non sono io il cattivo

Mandali a Lagos o Turks e Caicos

Barbados, Trinidad e Tobago

Non vado mai negli stessi posti in cui vanno loro

Vacanze separate

Sono ben lontani i tempi in cui Drizzy dormiva nel seminterrato

Non ho mai percorso la strada per entrare a Cambridge

Cioè, ero bravo in matematica, ma più bravo con la lingua

Ai limiti del pericolo, avvicinati con cautela

Ho intenzione di acquistare i tuoi oggetti personali quando sono all’asta

Amico, se devo essere sincero, ci penso spesso

Il meschino re, il supervisore di molte cose

Mi piacerebbe praticare uno sport in cui si ottengono anelli

Non avrei per niente spazio su nessuna delle due mani

West Hollywood, sappi che la mia presenza è minacciosa

Cosa Nostra, affari loschi

Estorsione, il sindacato ha le mani su tante cose

Le cose che abbiamo fatto per proteggere il nome sono sconvolgenti

Ma nessun rimpianto, comunque, il nome risuonerà

Gli anni successivi niente di più grande

Morte ad un codardo e traditore, è solo nella mia natura, sì

Significato di alcune righe

LeBron James è un giocatore professionista di pallacanestro, che – al momento dell’uscita di questa canzone – gioca per i Los Angeles Lakers. Nel luglio 2018, si è saputo che James aveva acquistato una villa da 23 milioni di dollari a Brentwood. Inoltre LeBron, grande amico del rapper, ha anche un’altra casa nella sua città natale, Akron, nell’Ohio. Il cestista può di certo permetterselo visto che vanta un patrimonio netto di 440 milioni di dollari.





Drake si riferisce ai dissing con Pusha T, che in precedenza aveva svelato che Drake nascondeva la paternità.

I markers sono linee di credito che vengono emesse dai casinò ai giocatori d’azzardo, tipicamente riservate ai grandi scommettitori molto ricchi. Henny è l’abbreviazione di Hennessy, un marchio popolare di Cognac. In questa linea, Drake parla della vita di lusso che sta vivendo, stracciando i debiti che deve al Casinò di Vegas mentre beve bicchierini di Hennessy.

Quando qualcuno muore, la sua proprietà può essere messa all’asta, che può includere effetti personali. Qui Drake minaccia chiaramente i suoi nemici, che potrebbe far fuori.

