Dotan – Numb: audio, video, testo e traduzione del bel singolo

Dotan Harpenau è un polistrumentista e cantautore olandese nato a Gerusalemme e Numb è il suo bel singolo, nel quale canta di essere insensibile, di non provare niente. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il semplice video ufficiale diretto da Christy Tattershall.

Rilasciata il 29 maggio 2019 e on air dal 24 gennaio 2020, l’orecchiabile canzone è stata scritta a Los Angeles insieme a due importanti autori quali Neil Ormandy Tim Randolph (Imagine Dragons) e (Dean Lewis, James Arthur), mentre la produzione è stata affidata a Martin Wiklund e il missaggio a John Hanes, vincitore del Grammy e già al lavoro per artisti come Ariana Grande.

Nessuno di noi nasce insensibile, ma oggi la vita ci porta ad esserlo, anche “grazie” alla tecnologia, ormai diffusasi in un mondo iperconnesso alla rete e sconnesso all’anima. Questa insensibilità è un male da cui bisogna necessariamente guarire, si deve ritrovare il piacere di perdersi nello sguardo e sconfiggere un’indifferenza che provoca mutismo e uccide la comunicazione. Tutto dipende da noi.

Numb – Dotan: testo e traduzione [Significato di alcune parti]



Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

I’ve been lost inside a million eyes

They don’t see me, they don’t know what it’s like

Draining colours into black and white

No one’s reading all the words that I write

[Pre-Chorus]

Low, feel the weight of the world in my bones

Tried to swim but I’m sinking alone

Always falling in the deep unknown

[Chorus]

Now I’m fighting with my hands up, hands up

Feel the bullets from your head rush, head rush

I can see you but I can’t touch, can’t touch

‘Cause I feel numb

So infected with your bad blood, bad blood

Keep on running till it blows up, blows up

All I wanted was a real love

But I feel numb

[Verse 2]

Silent voices to a distant crowd

I’m still singing

But there’s no one around

I keep screaming till my lungs run out

But no one listens

No words coming out

[Pre-Chorus]

Low, feel the weight of the world in my bones

Tried to swim but I’m sinking alone

Always falling in the deep unknown

[Chorus]

Now I’m fighting with my hands up, hands up

Feel the bullets from your head rush, head rush

I can see you but I can’t touch, can’t touch

‘Cause I feel numb

So infected with your bad blood, bad blood

Keep on running till it blows up, blows up

All I wanted was a real love

But I feel numb

[Post-Chorus]

I feel numb, numb

(All I wanted was a real love)

Numb

(But I feel numb)

I feel numb, numb

(All I wanted was a real love)

Numb

(But I feel numb)

[Pre-Chorus]

Low, feel the weight of the world in my bones

Tried to swim but I’m sinking alone

Always falling in the deep unknown





[Chorus]

Now I’m fighting with my hands up, hands up

Feel the bullets from your head rush, head rush

I can see you but I can’t touch, can’t touch

‘Cause I feel numb

So infected with your bad blood, bad blood

Keep on running till it blows up, blows up

All I wanted was a real love

But I feel numb

[Post-Chorus]

I feel numb, numb

(All I wanted was a real love)

Numb

(But I feel numb)

I feel numb, numb

(All I wanted was a real love)

(But I feel numb)





Mi sono perso in un milione di occhi [Nota: Gli occhi sono abbagliati-ipnotizzati dai monitor e abbiamo disimparato il piacere di perderci nello sguardo del pendolare che ci siede frontalmente.]

Che non mi vedono, non sanno cosa significhi

Drenare i colori in bianco e nero

Nessuno legge tutte le parole che scrivo

Debole, sento il peso del mondo nelle ossa

Ho provato a nuotare ma sto affondando da solo

Cadendo sempre nel profondo ignoto

Ora sto combattendo con le mani in alto, le mani in alto [Nota: Dotan riafferma la voglia di alzare le mani al cielo per sconfiggere l’insensibilità che ci circonda.]

Sento le pallottole dalla tua testa che ti gira, la testa che ti gira

Sono in grado di vederti ma non posso toccare, non posso toccare

Perché non sento nulla

Così contaminato dal tuo astio, astio

Continuo a correre finché non scoppia, scoppia

Volevo un amore vero

Ma non provo nulla

Voci silenziose in una lontana folla

Sto cantando ancora ma qui non c’è nessuno [Nota: L’indifferenza genera mutismo e uccide la comunicazione. Il canto sboccia dal cuore lieto, il silenzio è il riverbero del lato oscuro dell’anima.]

Continuo a urlare a squarciagola

Ma non ascolta nessuno

Nessuna parola che esce

Debole, sento il peso del mondo nelle ossa

Ho provato a nuotare ma sto affondando da solo

Cadendo sempre nel profondo ignoto





Ora sto combattendo con le mani in alto, le mani in alto

Sento le pallottole dalla tua testa che ti gira, la testa che ti gira

Sono in grado di vederti ma non posso toccare, non posso toccare

Perché non sento nulla

Così contaminato dal tuo astio, astio

Continuo a correre finché non scoppia, scoppia

Volevo un amore vero

Ma non provo nulla

Non sento nulla, insensibile

(Volevo era un amore vero)

Insensibile

(Ma non provo nulla)

Non sento nulla, insensibile

(Volevo era un amore vero)

Insensibile

(Ma mi sento insensibile)

Debole, sento il peso del mondo nelle ossa

Ho provato a nuotare ma sto affondando da solo

Cadendo sempre nel profondo ignoto

Ora sto combattendo con le mani in alto, le mani in alto

Sento le pallottole dalla tua testa che ti gira, la testa che ti gira

Sono in grado di vederti ma non posso toccare, non posso toccare

Perché non sento nulla

Così contaminato dal tuo astio, astio

Continuo a correre finché non scoppia, scoppia

Volevo un amore vero

Ma non provo nulla

Non sento nulla, insensibile

(Volevo era un amore vero)

Insensibile

(Ma non provo nulla)

Non sento nulla, insensibile

(Volevo era un amore vero)

(Ma non provo nulla)

Ascolta su: