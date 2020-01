Bim Bam toi – Carla Lazzari: audio, video, testo e traduzione della canzone

Carla Lazzari, meglio conosciuta semplicemente come Carla, è una cantante francese classe 2005 che con la simpaticissima canzone Bim bam toi, ha rappresentato il suo paese al Junior Eurovision Song Contest 2019, classificandosi quinta. Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video diretto da Shelis.

Il brano, che ha dignitosamente gareggiato in questa manifestazione canora, la diciassettesima, tenutasi per la prima volta nella storia in Polonia, a Gliwice, il 24 novembre 2019, è stato scritto da Barbara Pravi & Igit e prodotto da Julien Comblat. Per la cronaca, la competizione è stata vinta proprio dalla Polonia (Viki Gabor – Superhero), che è divenuta la prima nazione a vincere in casa e la prima ad aggiudicarsi la manifestazione per due anni consecutivi. La nostra Marta Viola e il suo brano “La voce della terra”, si sono classificati settimi.

Quella della Lazzari è una canzone electropop eseguita in francese, che racconta la storia dell’amore a prima vista, il cosiddetto colpo di fulmine. In Francia è letteralmente divenuta virale tramite il social network TikTok.

Carla – Bim Bam toi testo e traduzione

[Couplet 1]

Les mots me manquent

Pourtant j’aimerai crier

Muette saltimbanque

À la gorge nouée

[Pré-refrain]

Et ça monte, ça monte, ça monte

Jusqu’à c’que

Mon petit coeur disjoncte

[Refrain]

Et ça fait : bim, bam, boum

Ça fait : pschhh, et ça fait : vroum

Ça fait : bim, bam, boum

Dans ma tête y’a tout qui tourne

Ça fait : chut, et puis : blabla

Ça fait : comme ci, comme ça

Ça fait : bim, bam, ah ah ah

Dans mon cœur, je comprends pas

[Post-refrain]

Ça fait : bim, bam, là

Bim, bam, là

Ça fait : bim, bam, quoi ?

I love you, je crois qu’c’est ça

Ça fait : bim, bam, là

Bim, bam, là

Ça fait : bim, bam, quoi ?

I love you, je crois qu’c’est ça

[Couplet 2]

J’ai beau tenter, rien ne perce

Depuis mes lèvres closes

Mais j’avoue, je confesse

À l’intérieur, j’explose

[Pré-refrain]

Et ça monte, ça monte, ça monte

Jusqu’à c’que

Mon petit coeur disjoncte

[Refrain]

Et ça fait : bim, bam, boum

Ça fait : pschhh, et ça fait : vroum

Ça fait : bim, bam, boum

Dans ma tête y’a tout qui tourne

Ça fait : chut, et puis : blabla

Ça fait : comme ci, comme ça

Ça fait : bim, bam, ah ah ah

Dans mon cœur, je comprends pas

[Post-refrain]

Ça fait : bim, bam, là

Bim, bam, là

Ça fait : bim, bam, quoi ?

I love you, je crois qu’c’est ça

Ça fait : bim, bam, là

Bim, bam, là

Ça fait : bim, bam, quoi ?

I love you, je crois qu’c’est ça

[Couplet 3]

Il m’en faudrait du courage

Pour affronter tes yeux

Mais est-on jamais sage

Quand on est amoureux ?





[Refrain]

Et ça fait : bim, bam, boum

Ça fait : pschhh, et ça fait : vroum

Ça fait : bim, bam, boum

Dans ma tête y’a tout qui tourne

Ça fait : chut, et puis : blabla

Ça fait : comme ci, comme ça

Ça fait : bim, bam, ah ah ah

Dans mon cœur, je comprends pas

[Post-refrain]

Ça fait : bim, bam, là

Bim, bam, là

Ça fait : bim, bam, quoi ?

I love you, je crois qu’c’est ça

Ça fait : bim, bam, là

Bim, bam, là

Ça fait : bim, bam, quoi ?

I love you, je crois qu’c’est ça





[Strofa 1]

Mi mancano le parole

Eppure vorrei urlare

Artista muta

Con un nodo alla gola

[Pre-Ritornello]

E sale, sale, sale

Finché

Il mio cuoricino va in tilt

[Ritornello]

E fa: bim, bum, bam

Fa: pschhh, e fa: vroum

Fa: bim, bum, bam

Nella mia testa gira tutto

Fa: zitta, e poi: blabla

Fa: così e cosà

Fa: bim, bum, ah ah ah

In cuor mio, non capisco

[Post-Ritornello]

Fa: bim, bum, lì

Bim, bum, là

Fa: bim, bum, cosa?

Ti amo, penso che sia per questo che

Che fa: bim, bum, lì

Bim, bum, lì

Fa: bim, bum, cosa?

Ti amo, penso di si

[Strofa 2]

Ho abbandonato ogni speranza

Da quando ho le labbra chiuse

Ma devo ammettere, confesso che

Dentro esplodo





[Pre-Ritornello]

E sale, sale, sale

Finché

Il mio cuoricino va in tilt

[Ritornello]

E fa: bim, bum, bam

Fa: pschhh, e fa: vroum

Fa: bim, bum, bam

Nella mia testa gira tutto

Fa: zitta, e poi: blabla

Fa: così e cosà

Fa: bim, bum, ah ah ah

In cuor mio, non capisco

[Post-Ritornello]

Fa: bim, bum, lì

Bim, bum, là

Fa: bim, bum, cosa?

Ti amo, penso che sia per questo che

Che fa: bim, bum, lì

Bim, bum, lì

Fa: bim, bum, cosa?

Ti amo, penso di si

[Strofa 3]

Avrei bisogno di coraggio

Per far fronte ai tuoi occhi

Ma si è mai saggi

Quando si è innamorati?

[Ritornello]

E fa: bim, bum, bam

Fa: pschhh, e fa: vroum

Fa: bim, bum, bam

Nella mia testa gira tutto

Fa: zitta, e poi: blabla

Fa: così e cosà

Fa: bim, bum, ah ah ah

In cuor mio, non capisco

[Post-Ritornello]

Fa: bim, bum, lì

Bim, bum, là

Fa: bim, bum, cosa?

Ti amo, penso che sia per questo che

Che fa: bim, bum, lì

Bim, bum, lì

Fa: bim, bum, cosa?

Ti amo, penso di si

