Mahmood, Sfera Ebbasta & Feid – Dorado: ascolta la canzone (testo)

Testo Dorado di Mahmood, Sfera Ebbasta & Feid

[Intro]

Dorado, dorado

Dorado, dorado, dorado

[1a Strofa]

Nelle tasche avevo nada

Ero cool, non ero Prada

Camminando per la strada stringevo un rosario viaggiando lontano da qui

Fuori bevo su una scala

Dentro casa canto Lana

Nefertiti è la collana che porto da quando sognavo una vita così

[Pre-Rit.]

Sueño un Ferrari dorado

Perso qui nel mezzo del Cairo

Nel deserto ballerò il fado

Apriétalo, préndelo

Se ‘sto mondo fosse un mercato

Io sarei l’anello più caro

Dormo in un furgone blindato

Un sogno qui, brillava già

[Rit.]

(Dorado)

Sotto la sabbia (Dorado)

Di Casablanca (Dorado)

Gli occhi di mamma (Dorado, bu, bu)

Dorado

[2a Strofa: Sfera Ebbasta & Mahmood]

Rolex dorado

Chica, te quiero

Niño del barrio (Brr)

Hasta luego (Ba)

Siamo pieni d’oro, tasche piene di euro (Brr)

Questi pieni d’odio non mi spengono il fuego (No, no, no, dorado)

Oh no no (Uh)

Dicono il dinero non è todo (Uh)

Mi piace lei perché ha il cu*o sodo (Uh)

La potrei portare ad El Dorado

Andare dritti al sodo, ok (Dorado, dorado)

[Pre-Rit.]

Sueño un Ferrari dorado

Perso qui nel mezzo del Cairo

Nel deserto ballerò il fado

Apriétalo, préndelo

Se ‘sto mondo fosse un mercato

Io sarei l’anello più caro

Dormo in un furgone blindato

Un sogno qui, brillava già

[Rit.]

(Dorado)

Sotto la sabbia (Dorado)

Di Casablanca (Dorado)

Gli occhi di mamma (Dorado)

(Dorado, dorado, dorado)

Sotto la sabbia (Dorado)

Di Casablanca (Dorado)

Gli occhi di mamma (Dorado)

[3a Strofa: Feid & Mahmood]

Suena, woh (Dorado)

Empezamo’ desde bajo y estamo’ aquí (Yeah)

Siempre luzco fresh sin ponerme jeans

Coroné como a la Cucha le prometí (Sí)

Dieron espacio y al ángulo lo metí (Wow)

Me conecto y voy por Italia (Sí)

Siento que París y no fue Natalia

Las babies se pegan sin usar la labia

Aparecen los chavo’ como haciendo magia (Uy, yeah)

[Ponte: Feid]

Rezo pa’ que al enemigo no le vaya mal (brr)

Rojo es el Ferrari que me vo’a comprar (Uy, suena)

Sizas

[Rit.]

Dorado (Yo)

Sotto la sabbia (Dorado, lo quiero, lo quiero)

Di Casablanca (Dorado, Yo)

Gli occhi di mamma (Dorado)

Hasta lue, hasta lue

(Dorado)

Sotto la sabbia (Dorado; oh, no, no)

Qué chimba, dorado, (Dorado) chica, te quiero

Gli occhi di mamma (Dorado)

(Dorado, dorado, dorado)





La traduzione di Dorado





[Intro]

Dorato, dorato

Dorato, dorato, dorato

[1a Strofa]

Nelle tasche avevo nada

Ero cool, non ero Prada

Camminando per la strada stringevo un rosario viaggiando lontano da qui

Fuori bevo su una scala

Dentro casa canto Lana

Nefertiti è la collana che porto da quando sognavo una vita così

[Pre-Rit.]

Sogno un Ferrari dorata

Perso qui nel mezzo del Cairo

Nel deserto ballerò il fado

Pressala, accendila

Se ‘sto mondo fosse un mercato

Io sarei l’anello più caro

Dormo in un furgone blindato

Un sogno qui, brillava già

[Rit.]

(Dorato)

Sotto la sabbia (Dorato)

Di Casablanca (Dorato)

Gli occhi di mamma (Dorato, bu, bu)

Dorato

[2a Strofa: Sfera Ebbasta & Mahmood]

Rolex dorato

Piccola, ti amo

Ragazzo dei quartiere (Brr)

A dopo (Ba)

Siamo pieni d’oro, tasche piene di euro (Brr)

Questi pieni d’odio non mi spengono il fuoco (No, no, no, dorato)

Oh no no (Uh)

Dicono che i soldi non sono tutto (Uh)

Mi piace lei perché ha il cu*o sodo (Uh)

La potrei portare ad El Dorado

Andare dritti al sodo, ok (Dorato, dorato)

[Pre-Rit.]

Sogno un Ferrari dorata

Perso qui nel mezzo del Cairo

Nel deserto ballerò il fado

Pressala, accendila

Se ‘sto mondo fosse un mercato

Io sarei l’anello più caro

Dormo in un furgone blindato

Un sogno qui, brillava già

[Rit.]

(Dorato)

Sotto la sabbia (Dorato)

Di Casablanca (Dorato)

Gli occhi di mamma (Dorato)

(Dorato, dorato, dorato)

Sotto la sabbia (Dorato)

Di Casablanca (Dorato)

Gli occhi di mamma (Dorato)

[3a Strofa: Feid & Mahmood]

Suona, woh (Dorato)

Partiti dal basso e siamo qui (Sì)

Ho sempre un aspetto fresco senza indossare i jeans

Incoronato come le avevo promesso alla Cucha (Sì)

Hanno dato spazio e l’ho messo all’angolo (Wow)

Mi connetto e vado in Italia (Sì)

Mi sento come a Parigi e non è stata Natalia

I bambini si appiccicano senza usare le labbra

I ragazzi arrivano come per magia (oops, sì)





[Ponte: Feid]

Prego che il nemico non faccia male (brr)

Rosso è la Ferrari che ho intenzione di comprare (oops, suona)

Sizas

[Rit.]

Dorato (Yo)

Sotto la sabbia (Dorato, voglio, lo voglio)

Di Casablanca (Dorato, Yo)

Gli occhi di mamma (Dorato)

A dopo, a dopo

(Dorato)

Sotto la sabbia (Dorato; oh, no, no)

Che treccina, dorado, (Dorato) piccola, ti amo

Gli occhi di mamma (Dorato)

(Dorato, dorato, dorato)

Informazioni su sulla canzone di Mahmood, Dorado

Il cantautore milanese Alessandro Mahmood, il rapper Sfera Ebbasta e il colombiano Salomón Villada Hoyos, alias Feid, hanno unito le forze in questo nuovo scoppiettante singolo, disponibile ovunque, anche on air, da venerdì 10 luglio 2020.

Dopo i successi di Rapide e Moonlight popolare (con Massimo Pericolo), l’artista vi presenta questa nuova e fresca release, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Christian Senra Bértolo, mentre la produzione è opera di Dario Faini, meglio conosciuto come Dardust, già al lavoro in diverse hit di Alessandro.

Il viaggio musicale di Mahmood va avanti, attraversando i molteplici orizzonti: se l’ultimo singolo Moonlight Popolare era un pezzo urban, qui l’artista ci trasporta nei paesaggi esotici e torridi di Dorado, che esplora insieme a Gionata Boschetti, alias Sfera Ebbasta, uno di quei rapper che non ha di certo bisogno di presentazioni, e con Feid, reduce dal successo di Porfa e del conseguente remix fatto con importanti artisti della scena latina come Nicky Jam, Maluma & J. Balvin.

Dorado audio