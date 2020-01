Mahmood – Rapide: audio e testo del singolo

Rilasciato giovedì 16 gennaio 2020 per Island Records / Universal Music, Rapide è un singolo del rapper e cantautore milanese Mahmood, scritto di suo pugno, composto Francesco “Katoo” Catitti & da Dardust e prodotto da quest’ultimo.

Il testo e l’audio della nuova contagiosa canzone, che arriva dopo il grande successo di Barrio, pubblicato a fine agosto. Nel frattempo, l’artista aveva anche collaborato con Marracash in Non sono Marra e con ​tha Supreme in 8rosk1. Intanto, dopo aver vinto a Sanremo 2019, l’artista classe 1992 sarà presente, anche se non fisicamente, all’edizione 2020, in quanto figura tra gli autori di Andromeda, brano scritto con Dario Faini, aka Dardust, che l’amica Elodie presenterà alla kermesse.

Sebbene i numerosissimi fan non lo vedranno al Festival, possono comunque consolarsi col fatto che Alessandro sta lavorando su nuova musica che sarà racchiusa in un nuovo album, il secondo in carriera, successore di Gioventù Bruciata, e sarà inoltre impegnato in una nuova tournée, che lo vedrà impegnato sia in Italia che all’estero.

Nella nuova canzone, una interessante e coinvolgente ballata urban, il cantante parla di una relazione non proprio in piena salute, con lei che che sembra tradirlo e non volerne più sapere niente, e lui che ha perso la fiducia ma non la speranza che la persona di cui è ancora molto preso ritorni e che le cose possano tornare ad essere come un tempo.

Mahmood Rapide testo

Puoi stare ore

A chiedermi di non andare fuori dal Love

O forse era un altro locale

Sono un po’ strano

Ti amo solo quando veniamo

Quindi perché

Mi sputtani in giro?

Dimmi, ca**o ne sai di me?

Ora vado a divertirmi

È una cosa comune

Dormire con altre persone.





Forse non ci sarò

Il venerdì a Loreto, se chiami non risponderò

Mi ami? Dimmi di no

Tradire fa ridere, ti prego, non dire “No”

Ora che non ho niente mi difenderò

Dalla fiducia che non avevo e non ho.

Dimmi, cosa c’è?

Le vedo scendere

Sono rapide

Chiuse nell’iride

Che scalerò

Scalerò, scalerai, scalerò

Come, non lo so

Dimmi te perché

Mi hai fatto scendere

Da una Mercedes

Prenderò un treno per… che ne so?

Questa notte mi perdonerò

Nelle tue rapide non cadrò.

Cosa farai

Se alle spalle lascerai Milano?

Chi prenderà

La stanza bianca al primo piano

Non ci pensare

Il ricordo è peggio dell’Ade (dell’Ade)

Ripenso a quei pomeriggi al lago, fumando e cantando piano

Mi chiedo se ritornerai

Nonostante i miei mille guai

Mi chiedo se ritornerai, ah

Con il solito paio di Nike.

Dimmi, cosa c’è?

Le vedo scendere

Sono rapide

Chiuse nell’iride

Che scalerò

Scalerò, scalerai, scalerò

Come, non lo so

Dimmi te perché

Mi hai fatto scendere

Da una Mercedes

Prenderò un treno per… che ne so?

Questa notte mi perdonerò

Nelle tue rapide non cadrò.





Se ti chiedo di venire al mio compleanno, mi dici che

Sul mio ultimo messaggio c’hai messo sopra una lapide

Quanti viaggi che ci mancavano, biglietti comprati all’ultimo

Lasciati sopra quel tavolo

Ora credimi se non ho più la paura di dirti

Che ho la macchina parcheggiata sotto casa non so di chi

Non era niente, lo giuro

Ma come si può chiamare “futuro”?

Dimmi, cosa c’è?

Le vedo scendere

Sono rapide

Chiuse nell’iride

Che scalerò

Scalerò, scalerai, scalerò

Come, non lo so

Dimmi te perché

Mi hai fatto scendere

Da una Mercedes

Prenderò un treno per… che ne so?

Questa notte mi perdonerò

Nelle tue rapide non cadrò

Nelle tue rapide non cadrò.





