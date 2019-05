Don Diablo & Jessie J – Brave: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Parla di stare in piedi da soli e di essere coraggiosi in tutte le situazioni il nuovo singolo del deejay e produttore olandese Don Diablo, che ha per l’occasione ingaggiato la cantautrice britannica Jessie J. Leggi il testo scritto dal producer con la collaborazione di Jess Glynne, Frances, Edvard Førre Erfjord, Martijn van Sonderen, Jin Jin, James Newman e Henrik Barman Michelsen. Qui la traduzione in italiano l’audio della nuova produzione.

E’ di Jessica Ellen Cornish, in arte Jessie J, la voce del nuovo singolo di quello che viene considerato il pioniere della Future House, un brano che invita quindi gli ascoltatori ad avere più coraggio nella vita, a difendere ciò in cui si crede e a non smettere mai di sognare.

E’ questo il messaggio della interessante canzone disponibile dallo scorso 26 aprile, che sarà presto accompagnata dal video ufficiale girato nelle strade di Londra.

Brave testo Don Diablo e Jessie J

I wanna, I wanna tell the world about it

Give a little, give a little something more of me (hah)

Show everyone that ever doubted

That I got a whole lot of fire left in me

I wasn’t, I wasn’t ready to be honest

I know and I know I owe to myself

So from that day I made a promise

I get up, I get up every time I fell

I’m brave

I’m brave

Even when the fear is staring in my face

Oh, I’m brave

I’m brave

I’m brave

I’m brave

Oh-oh, oh, oh

Oh-oh, oh, oh (I’m so brave)

Oh-oh, oh, oh

Oh-oh, oh, oh

I wanna, I wanna tell the world about it

I’m gonna, I’m gonna put it up in lights

Tell everybody where my heart is oh

See I won’t go I won’t go down without fight

I’m brave

I’m brave

Even when the fear is staring in my face

Oh, I’m brave

I’m brave

I’m brave

I’m brave (Brave)

Oh-oh, oh, oh (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Oh-oh, oh, oh (I’m so brave)

Oh-oh, oh, oh (Yeah-eah)

Oh-oh, oh, oh (Mmm)

Don’t matter where I belong

But who’s to say that I’m wrong

I will stand here all the same

Somethings might get in my way

But I know I’ll be ok

I will stand here all the same

I’m brave

I’m brave

Even when the fear is staring in my face

Oh, I’m brave

I’m brave

I’m brave

I’m brave





Oh-oh, oh, oh (Bra-a-ave)

Oh-oh, oh, oh (I’m so brave)

Oh-oh, oh, oh (Yeah-eah)

Oh-oh, oh, oh

I’m brave

So brave

Even when the fear is staring in my face

Oh, I’m brave

So brave

I’m brave

I’m brave





Don Diablo Brave traduzione

Voglio, voglio dirlo al mondo intero

Dare, dare qualcosa in più (hah)

Dimostrare a tutti quelli che hanno sempre dubitato

Che è rimasto ancora molto fuoco in me

Non ero, non ero pronta ad essere onesta

So e so che lo devo a me stessa

Così da quel giorno ho promesso che

Mi alzerò, mi alzerò ogni volta che cadrò

Sono coraggiosa

Sono coraggiosa

Anche quando la paura mi guarda in faccia

Oh, sono coraggiosa

Sono coraggiosa

Sono coraggiosa

Sono coraggiosa

Oh oh oh oh

Oh-oh, oh, oh (sono così coraggiosa)

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Voglio, voglio dirlo al mondo intero

Lo farò, lo metterò sotto i riflettori

Dìrò a tutti dov’è il mio cuore oh

Vedi, io non, non mi arrenderò senza combattere

Sono coraggiosa

Sono coraggiosa

Anche quando la paura mi guarda in faccia

Oh, sono coraggiosa

Sono coraggiosa

Sono coraggiosa

Sono coraggiosa (coraggiosa)





Oh-oh, oh, oh (Sì, sì, sì, sì)

Oh-oh, oh, oh (sono così coraggiosa)

Oh-oh, oh, oh (Yeah-eah)

Oh-oh, oh, oh (Mmm)

Non importa quale sia il mio posto

Ma chi può dire che mi sbaglio

Resterò qui lo stesso

Qualcosa potrebbero mettermi sulla mia strada

Ma so che andrà tutto bene

Rimarrò qui lo stesso

Sono coraggiosa

Sono coraggiosa

Anche quando la paura mi guarda in faccia

Oh, sono coraggiosa

Sono coraggiosa

Sono coraggiosa

Sono coraggiosa

Oh-oh, oh, oh (co-rag-gio-sa)

Oh-oh, oh, oh (sono così coraggiosa)

Oh-oh, oh, oh (Yeah-eah)

Oh oh oh oh

Sono coraggiosa

Così coraggiosa

Anche quando la paura mi fissa in faccia

Oh, sono coraggiosa

Così coraggiosa

Sono coraggiosa

Sono coraggiosa

