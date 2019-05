Roberto Vecchioni – Formidabili Quegli Anni: video ufficiale e testo

E’ stato diretto da Raffaello Fusaro il video che accompagna il nuovo singolo di Roberto Vecchioni “Formidabili Quegli Anni”, un nostalgico pezzo estratto dall’ultima fatica discografica L’infinito, prodotta da Lucio Fabbri e Danilo Mancuso e rilasciata il 9 novembre 2018 via Dm Production.

Dicevo nostalgico in quanto è il lontano 1968 a fare da sfondo alla canzone, nella quale il cantautore lombardo racconta com’era a quei tempi e le speranze ed i sogni che aveva nel cassetto.

E’ stato l’Università degli studi e la Biblioteca universitaria di Pavia la location del filmato online dal 5 maggio, che è possibile vedere cliccando sull’immagine, mentre a seguire le parole che compongono il brano autobiografico.

Formidabili Quegli Anni testo

Noi non siamo della razza

Di chi frigna e si dispera

Come zombie di un passato

Che sembrava primavera

Affanc*lo ogni rimpianto

Che non sono roba vera

La malinconia è uno sguardo

E la vita è roba seria.

E se passi un solo giorno

Senza farti una domanda

Senza un grido di stupore

L’hai mandata al creatore.





Formidabili quegli anni

Formidabili quei sogni nei miei sogni

La malinconia bevuta agli occhi insonni

Formidabili quei giorni nei miei giorni

Formidabili quegli anni

Incredibile la forza dei miei sogni

La mia rabbia è nella notte e i loro inganni

Formidabili quei giorni nei miei giorni.

Non mi passi per la testa

Che si celebri il terrore

Noi siam quelli della festa

Con il vino ed altre sole

Non siam quelli del rimorso

Prima ancora del peccato

Siamo i primi della classe

Di un amore immaginato.

E le libertà che avete

Mica c’erano a quei tempi

Noi ci siamo fatti il cu*o

Tocca a voi mostrare i denti.

Formidabili quegli anni

Introvabili quaderni dei ritagli

Di fotografie perdute cuci e tagli

A salvare quella rosa che non cogli

Formidabili quegli anni

Incredibile sognare che non dormi

In un fiume straripante di parole

Ammassati nelle aule delle scuole.





Ed è proprio aver vissuto

Che ci fa vivere ancora

Ed è proprio aver perduto

Che ci fa credere ancora.

Ed è qui oggi stasera

Che il riflesso fa memoria

E lo fa per chi non c’era

Perché fu una bella storia.

Formidabili quegli anni

Quando dicevamo di essere compagni

Una così lieve e fragile parola

Scritta sopra il vento della storia

Formidabili quegli anni

Traversati come stelle senza cielo

Fra le gocce ritrovate nel pensiero

Come briciole di pane sul sentiero.

All’amore di ragazze travolgenti

Cavalieri sopra nuvole incoscienti

Formidabili quegli anni

Formidabili quei sogni nei miei sogni

La malinconia passata agli occhi svegli

Gli orologi segnan l’ora che son fermi.