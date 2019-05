Michelle Hunziker si improvvisa trapper nel singolo d’esordio Michkere: video, testo e traduzione

La conduttrice televisiva, attrice ed ex modella svizzera Michelle Hunziker, incide e rilascia per la prima volta una canzone che si intitola Michkere, disponibile ovunque dal 6 maggio 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta l’audio

Il fine è quello di lanciare il nuovo show televisivo All Together Now, trasmesso in prima serata su Canale 5 da giovedì 16 maggio 2019. Non escludo che questo pezzo possa fare da sigla alla trasmissione, che sarà condotta da Michelle, ma ci sarà anche il rapper J-AX, che sarà il presidente di una giuria composta da 100 persone che hanno a che fare con la musica (produttori, deejay, cantanti).

Ma cosa significa Michkere? E’ l’unione tra Michelle e “Eskere”, versione italiana di “Let’s get it” della scena americana.

In quest’occasione la Hunziker si improvvisa trapper: chi l’avrebbe mai detto? Beh, si vede che non è il suo mestiere, tuttavia non se la cava poi tanto male. Si tratta comunque di una parodia trap, un brano scherzoso in cui, fedelmente al genere musicale, si parla di soldi, brand di lusso, trasmissioni tv come Striscia la Notizia, Paperissima e Ok il Prezzo è Giusto, ma non mancano citazioni a famose rapper americane.

Nel video ufficiale diretto da Samuel Pescuma, c’è anche la figlia Aurora Ramazzotti, che apre e chiude il filmato prendendo in giro sia la madre che il rapper J-AX, ma la clip vede anche la partecipazione di Timothy Cavicchini, Tomaso Trussardi e Fabio Rovazzi. E intanto, alcuni commenti chiedono a gran voce un pezzo trap anche di Gerry Scotti… ovviamente citato nella canzone.

Sono troppo vera per questa scena italiana

devo parlare in Deutsch (tedesco)

Ich bin wieder da (Sono tornata)

Aber war nie weg (Ma non ero mai andata)

Verpiss dich (levati dal ca**o)

Oder hör mir einfach zu! (O ascoltami e basta!)

Io sono la fidanzata d’Italia

tu solo una bitch

Das ist echte Scheiße (questa è una vera mer*a)

Dj Enzo macht der Schnauze kaputt (Dj Enzo ti spacca il muso)

Sono Michkere

omicida in serie di tutti questi hater

solo un collier di Cartier

chiamami babe, chiamami Lauren, chiamami Misha

la mia Visa come la notizia, striscia

prendi tante mazzate, quando capiti qui

ma non sentirai le risate, non è Paperissima Sprint

becca più di qualche insulto chi mi pesta il piede

perché faccio parte di un culto, (quale?)

Alex l’ariete

(Bang bang) dodici rintocchi Beretta

strippi come quando giravo in slip, Roberta

ho il calendario Max, non fare tanto il dritto che ti guardo e in tre secondi ti fai rosso, Gabibbo

non sei Nicki Minaj, ma nemmeno Cardi

presento la realtà mica i reality (e levati!)

zero rivalità, ti mangi i miei scarti per spiegarti che sei solo un fake, io Trussardi

biiitch|

Ich bringe diese Scheiße zurück auf 1989 (sto portando questa mer*a nel 1989)





Se senti urlare degli squali con i denti aguzzi

non è l’Isola della Marcuzzi sono io nella Jacuzzi

‘sti 4 pischelli fanno i fighi io li chiudo nella botola di Gerry

i miei amici ti zanzano tutto

ho un orologio che brilla come le luci da Barbara D’Urso

cattiva ma con gusto faccio alzare pure l’Iva

se il prezzo è giusto (cento, cento!)

tu fatti i selfie, io faccio i soldi

tu aspetti i saldi, i saldo i conti (bitch!)

tu fai spaccate, io spacco in diretta

quale Diletta vengo prima, prediletta

doppia difesa della misoginia

non arrivano le mani neanche in classe di anatomia

sei un rapper ordinario, se vuoi rispondo dopo che ho portato Lilli dal veterinario (bitch)

Bitch!

Michelle, out!





Autori: J-AX, Daniele Del Pace e Michelle Hunziker. Compositore: Vincenzo Cerciello, in arte Dj Enzo.

