Dom Dolla – Take It: audio, testo e traduzione

Take It è un singolo del dj e produttore australiano Dom Dolla, pubblicato la scorsa estate e dal 5 ottobre disponibile anche in diverse versioni remix.

Nello specifico, l’EP racchiude i remix di Billy Kenny, Wongo, ZDS, Jay Robinson e Holmes John.

Si tratta di un pezzo house senza tantissime pretese, che comunque gli amanti del genere potrebbero apprezzare.

Take It testo e traduzione – Dom Dolla

Download su: Amazon – Extended Mix – Remixes – iTunes – Extended Mix – Remixes

Come on over, cut some shapes

Get it right up in my space and shake it, just shake it

Dance a little, move some more

Push it back down to the floor and shake it, just shake it





Looking deep into my eyes, bend it back and do your best to break it, to break it

Girl you really look the part, reach right out you’ve got my heart

Now take it, just take it





Vieni qui, taglia un po’ di forme

Mandale pure su nel mio spazio e scuotile, agitale





Balla un po’, muoviti ancora un po’

Spingile giù in pista e scuotile, agitale

Guarda in profondità nei miei occhi, piegale all’indietro e fai del tuo meglio per spezzarle, per romperle

Ragazza, sei davvero entrata della parte, raggiungimi e prenditi il mio cuore

Prendilo ora, prendilo

