Nico Santos – Unforgettable: video ufficiale, testo e traduzione

Unforgettable è il nuovo singolo del cantautore tedesco Nico Wellenbrink, in arte Nico Santos, estratto dalla nuova edizione dell’album Streets of Gold.

Il cantante ispano-tedesco, uno dei più ascoltati in Germania lo scorso anno, torna alla ribalta con questa bella canzone, on air dal 12 aprile 2019.

Per quel che concerne il significato, nel brano si rivolge a una persona speciale, che inizialmente credevo fosse un amico, ma in realtà, egli rievoca i bei momenti trascorsi insieme alla ragazza di cui era innamorato, invitandola a mantenere il ricordo di quei bei tempi condivisi, ascoltando una canzone, quella che faceva da colonna sonora agli anni in cui erano ragazzini.

Molto carino questo pezzo, che dal 28 marzo è accompagnato dal videoclip diretto da Marvin Ströter, che è possibile vedere cliccando sull’immagine.

Unforgettable testo – Nico Santos

Take a sip and pass it on

Fill it up, until it’s gone

Send it ’round, another one

Let’s sing another song

About the time when we were young

And all the crazy shit we’ve done

Living like the special ones

In the sun

We’re never gonna call, no, we’re never gonna write

I don’t even care because we always got tonight

Together, let’s stay together

Say you will remember me

When you go, take a piece

Of melody, to help you keep the memory

Never let it go

So when the song begins to play

I hope it takes you close to me

And for a moment we will be

Unforgettable, -ble, -ble

Unforgettable

Though years and years have passed away

A million words I should have said

Familiar notes begin again

That bring me back to you

So put our song on repeat

Close your eyes and fall asleep

And I will meet you in a dream

Lay with me

We’re never gonna call, no, we’re never gonna write

I don’t even care because we always got tonight

Together, let’s stay together

Say you will remember me

When you go, take a piece

Of melody, to help you keep the memory

Never let it go

So when the song begins to play

I hope it takes you close to me

And for a moment we will be

Unforgettable, -ble, -ble

Unforgettable, -ble, -ble

Unforgettable

We were never meant to be together in the end

Woah-oh, woah-oh

When I hear the music, yeah, it takes me back again

Woah-oh, woah-oh





Say you will remember me

When you go, take a piece

Of melody, to help you keep the memory

Never let it go

So when the song begins to play

I hope it takes you close to me

And for a moment we will be

Unforgettable, -ble, -ble

Unforgettable, -ble, -ble

Unforgettable





Nico Santos – Unforgettable traduzione

Bevi un sorso e passa

Riempilo finché non finisce

Fanne girare un altro

Cantiamo un’altra canzone

Su quando eravamo piccoli

E tutte le follie che abbiamo fatto

Vivendo come persone speciali

Sotto al sole

Non chiameremo mai, no, non scriveremo mai

Nemmeno mi interessa perché abbiamo sempre avuto questa notte

Insieme, restiamo insieme

Dì che ti ricorderai di me

Quando te ne andrai, prendi un pezzo

Di melodia, che ti aiuti a ricordare

Non dimenticarla mai

Quindi, quando la canzone inizia a suonare

Mi auguro che ti riavvicini a me

E per un momento saremo

Indimenticabili

Indimenticabili

Anche se sono passati anni e anni

Avrei dovuto dire un milione di parole

Le familiari note ricominciano

Mi riportano da te

Quindi metti la nostra canzone di continuo

Chiudi gli occhi e addormentati

E ti incontrerò in un sogno

Dormi con me





Non chiameremo mai, no, non scriveremo mai

Nemmeno mi interessa perché abbiamo sempre avuto questa notte

Insieme, restiamo insieme

Dì che ti ricorderai di me

Quando te ne andrai, prendi un pezzo

Di melodia, che ti aiuti a ricordare

Non dimenticarla mai

Quindi, quando la canzone inizia a suonare

Mi auguro che ti riavvicini a me

E per un momento saremo

Indimenticabili

Indimenticabili

Indimenticabili

Non era destino che stessimo insieme

Woah-oh, woah-oh

Quando ascolto la musica, sì, mi riporta indietro

Woah-oh, woah-oh

Dì che ti ricorderai di me

Quando te ne andrai, prendi un pezzo

Di melodia, che ti aiuti a ricordare

Non dimenticarla mai

Quindi, quando la canzone inizia a suonare

Mi auguro che ti riavvicini a me

E per un momento saremo

Indimenticabili

Indimenticabili

Indimenticabili

