Mau y Ricky, Manuel Turizo, Camilo – Desconocidos: video, testo e traduzione

Rilasciato il 12 ottobre 2018, Desconocidos è un singolo di Mau y Ricky con la collaborazione di Manuel Turizo e Camilo.

Il duo venezuelano composto dai fratelli Mau e Ricky Montaner, in America latina sono delle vere e proprie star che hanno collezionato tante hit e importanti certificazioni, scalando le charts mondiali. E per la prima volta, il duo sarà in concerto in Italia sul palco del Milano Latin Festival il prossimo 13 giugno. I biglietti saranno in vendita su TicketOne.

Desconocidos è la loro ultima hit, una orecchiabile, solare e allegra canzone, impreziosita dalla collaborazione dei colombiani Manuel Turizo e Camilo Echeverry, che vanta numeri veramente importanti.

Dal punto di vista del significato, nel brano il protagonista conosce una ragazza e i due provano reciprocamente attrazione fisica. Le propone quindi di divertirsi insieme a lui e se dopo dovrà nascere qualcosa di più importante, che nasca pure.

Sono ad oggi 335 milioni le visualizzazioni del video ufficiale, che potete gustarvi direttamente su Youtube cliccando sull’immagine.

Testo Desconocidos – Mau y Ricky, Manuel Turizo

Desconocidos

Yeah, yeah, yeah

Sí, sí

Apenas somos dos desconocidos

Con ganas de besarse

Con ganas de que pase lo que pase

Apenas somos dos (apenas somos dos)

Desconocidos

Con miedo a enamorarse

Con miedo de que pase lo que pase

Vamo’ a pasar un buen rato

Y si quieres, después nos enamoramos

Vamo’ a pasar un buen rato

Paso a paso, que la cagamos

Vamo’ a pasar un buen rato (sí)

Y si quieres, después nos enamoramos

Vamo’ a pasar un buen rato

Paso a paso, que la cagamos

Oye, oye, óyeme bien

Tú eres lo que busco yo en una mujer

Te tengo en la mira desde que llegué

Siento que eres mía, yo no sé por qué

Ay, yo sé que es mentira

Decir que soy el hombre de tu vida

Si tú ayer no me conocías

Y no sabías que me querías

Vamo’ a pasar un buen rato

Y si quieres, después nos enamoramos

Vamo’ a pasar un buen rato

Paso a paso, que la cagamos

Vamo’ a pasar un buen rato (un rato)

Y si quieres, después nos enamoramos (después nos enamoramos)

Vamo’ a pasar un buen rato

Paso a paso, que la cagamos

Y la bailamos lentico

No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo

Me encanta cómo estás moviéndote

Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo, ma

No lo entiendo

Dime si de mí te estabas escondiendo

Té tan bella y yo apenas conociéndote

Bailemos sin importar quién esté viendo

Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo

Yo quiero pasarla bien contigo, contigo

Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo

Y ver el amanecer contigo, contigo





Apenas somos dos desconocidos

Con ganas de besarse (con miedo a enamorarse)

Con ganas de que pase lo que pase

Apenas somos dos

Desconocidos

Con miedo a enamorarse (con ganas de besarse)

Con miedo de que pase lo que pase

Vamo’ a pasar un buen rato

Si quieres, después nos enamoramos

Vamo’ a pasar un buen rato

Paso a paso, que la cagamos

Vamo’ a pasar un buen rato (sí)

Y si quieres, después nos enamoramos

Vamo’ a pasar un buen rato

Paso a paso, que la cagamos

Mau y Ricky

Camilo

Manuel Turizo, Julian Turizo





Mau y Ricky – Desconocidos traduzione

Sconosciuti

Si, si, si

Sì, sì

Siamo appena due estranei

Con la voglia di baciarsi

Con l’idea che accada quel che accada

Siamo appena due (siamo solo due)

Sconosciuti

Con la paura di innamorarsi

Con la paura che accada quel che accada

Divertiamoci un po’

E se vuoi, dopo ci innamoriamo

Divertiamoci un po’

Passo dopo passo, facciamo un casino

Divertiamoci un po’ (si)

E se vuoi, dopo ci innamoriamo

Divertiamoci un po’

Passo per passo, facciamo un casino

Ehi, ehi, stai a sentire

Hai ciò che cerco in una donna

Ti tengo d’occhio da quando sono arrivato

Sento che sei mia, non so perché

Ahimé, so che è una bugia

Dire che sono l’uomo della tua vita

Se appena ieri non mi conoscevi

E non sapevi di amarmi





Divertiamoci un po’

E se vuoi, dopo ci innamoriamo

Divertiamoci un po’

Passo dopo passo, facciamo un casino

Divertiamoci un po’ (un po’)

E se vuoi, dopo ci innamoriamo (dopo ci innamoriamo)

Divertiamoci un po’

Passo per passo, facciamo un casino

E balliamo lentamente

Non so come spiegare quello che vedo in te

Adoro come stai muovendo

Il tuo meraviglioso corpo contro il mio, ma

Non non riesco a capire

Dimmi se ti stavi nascondendo da me

Tu così bella ed io ti conosco a malapena

Balliamo senza far caso a chi ci guarda

Oggi voglio averti con me, con me

Voglio divertirmi con te, con te

Oggi voglio averti con me, con me

E osservare l’alba insieme a te, con te

Siamo appena due estranei

Con la voglia di baciarsi (con la paura di innamorarsi)

Con l’idea che accada quel che accada

Siamo appena due

Sconosciuti

Con la paura di innamorarsi (Con la voglia di baciarsi)

Con la paura che accada quel che accada

Divertiamoci un po’

Se vuoi, dopo ci innamoriamo

Divertiamoci un po’

Passo dopo passo, facciamo un casino

Divertiamoci un po’ (si)

E se vuoi, dopo ci innamoriamo

Divertiamoci un po’

Passo per passo, facciamo un casino

Mau e Ricky

Camilo

Manuel Turizo, Julian Turizo

