J-ax: quanto guadagna il rapper milanese? Un patrimonio da sogno

J-Ax anche per il secondo anno fa parte dei quattro giudici del talent show All Together Now in onda su canale 5 e condotto da Michelle Hunziker. Qui, il cantante prova a giudicare le esibizioni dei concorrenti. Per chi non lo sapesse, il cantante è anche un bravo produttore discografico. Vi siete mai chiesti quanto guadagna?

Il suo vero nome è Alessandro Aleotti ed è nato il 5 agosto del 1972 a Milano. Uno dei suoi fratelli, anch’egli cantante, è un ex del gruppo dei Gemelli Diversi. Amatissimo dai giovani e giovanissimi, ma non molto dagli over 40. Negli anni duemila, si affaccia nel mondo della musica pop, lasciandosi alle spalle definitivamente lo stile rap.

Anche se da giovanissimo J-Ax è stato anche un appassionato di freestyle e da qui nasce lo pseudonimo di J-Ax che sarebbe in sintesi l’abbreviazione di Joker la (J) e di Alex (AX) e Joker è il personaggio da lui preferito. Mentre Alex sarebbe il diminutivo del suo nome.

J-Ax, quanto guadagna? Il suo patrimonio è da capogiro

Il gruppo gli Articolo 31 di cui faceva parte J-ax debuttò nel 1992 con il singolo Nato per reppare/Sei quello che sei. Il famoso rapper in delle interviste ed anche nel suo libro “I Pensieri di nessuno” pubblicato nel 1998 ha raccontato un aneddoto molto curioso, che Albertino, DJ ed anche conduttore radiofonico di Radio DJ fu il primo a lanciare in radio un suo pezzo, e che poi tra di loro è nata anche una bella amicizia.

Dopo varie esperienza in campo musicale, J-ax nel 2006 pubblica il suo primo album da solista “Di sana pianta”, tutti scritti da lui. E da quel momento le radio inizia a far ascoltare i suoi singoli, e la sua popolarità cresce a dismisura, facendo lievitare i suoi guadagni.

Le cifre monstre del rapper J-Ax

La carriera del noto rapper J-Ax è sotto gli occhi di tutti, è stata una escalation di successi, anche per le sue note collaborazioni con artisti del suo stesso calibro, come: Club Dogo, Gemelli Diversi, Marracash, Gue Pequeno, e tanti altri, ma con uno in particolare, il grande Pino Daniele.

Al suo curriculum possiamo anche aggiungere la partecipazione al talent show The voice of Italy nel 2013, e fu il coach di Suor Cristina, all’epoca vincitrice del programma. Nel 2016 invece fa da parte della scuola di Amici, di Maria De Filippi, insieme ad un altro artista, Nek, come direttore artistico di una delle squadre partecipanti.

Facendo due conti, considerando la fondazione anche di un etichetta discografica la Willy Orbo ed un’altra la Newtopia, anche se la seconda nasce con uno scopo diverso. Ma i maggiori guadagni provengono da quattro dei suoi dischi, avendo ottenuto il disco di Platino.

Nel 2017 arriva la consacrazione dei suoi guadagni con Comunisti del Rolex che in quell’anno è stato l’album più venduto. Ottenendo ben “18 dischi di Platino”.