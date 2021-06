Dj Matrix & Matt Joe – “Musica Da Giostra Vol. 8 – Il Grande Risveglio”: le canzoni racchiuse nella compilation

Venerdì 25 giugno 2021 esce Musica Da Giostra Vol. 8: Il Grande Risveglio, ottavo capitolo della ormai classica compilation di Dj Matrix e Matt Joe, che come nel 2020 hanno scelto di pubblicarla ad inizio estate. I titoli delle canzoni.

E come in Musica Da Giostra Vol. 7, sono 21 le tracce proposte, tra le quali Un Mondo Magico (con Skar & Manfree feat. Marvin), Insieme a te (con Giulia Sara Salemi), Coro Azzurro (Gli Autogol, Dj Matrix feat. Ludwig & Arisa) e Vinci un viaggio (Ecuador) con Carolina Marquez & Dj Maxwell feat. Moova, che ne hanno anticipato la release.





Tra gli ospiti, spiccano J-AX feat. Boro Boro nella seconda traccia “Un pezzo di me” e Amedeo Preziosi (che nella scorsa edizione cantava in ben tre tracks) nella settima traccia “Stavo meglio prima”. La rapper classe 1992, Serena Maria Spadavecchia, meglio conosciuta come Comagatte, presta invece la sua voce in ben tre canzoni.

Musica Da Giostra Vol. 8 tracklist

La gente come noi – DJ Matrix, Matt Joe feat. Marco Mazzoli, Enzuccio Un pezzo di me – DJ Matrix, J-AX feat. Boro Boro Chiedo per un amico – DJ Matrix, Matt Joe, Alien Cut feat. Paps Nessuno come me – DJ Matrix, Matt Joe, Comagatte Italo Dance – DJ Matrix, Matt Joe, Giuli Brutte facce – DJ Matrix, Matt Joe, Diablobaby Stavo meglio prima – Dj Matrix, Matt Joe, Amedeo Preziosi Thot – DJ Matrix, Matt Joe, Comagatte feat. L0000lita Bam bam – Dj Matrix, Matt Joe, Djs From Mars feat. Edo Fendy Coro azzurro – Gli Autogol, Dj Matrix feat Arisa & Ludwig Fake News – Matt Joe, DJ Matrix Smoky Express – Matt Joe, Kianto Cr 13 – Matt Joe feat. Comagatte Un mondo magico – Skar & Manfree, DJ Matrix, Marvin Non sono pazzo – Dj Matrix, Matt Joe feat. Vize Meridio – DJ Matrix, Visco Versi tutto – DJ Matrix, Matt Joe, Rumatera Atlanta – DJ Matrix, Matt Joe, Yano, Ottomix Insieme a te – DJ Matrix, Giulia Sara Salemi Vinci un viaggio (Ecuador) – Carolina Marquez, Dj Matrix , Dj Maxwell feat. Moova Una cosa sola – Dj Matrix, Giuli