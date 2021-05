Skar & Manfree + Dj Matrix feat. Marvin – Un Mondo Magico è il nuovo irresistibile singolo in radio

Skar & Manfree, Dj Matrix e Marvin hanno unito le forze nel nuovo singolo Un Mondo Magico, una canzone dance che fa venir voglia di ballare e divertirsi, anche se in questo difficilissimo periodo non ci è consentito farlo.

Il brano è stato rilasciato il 2 aprile 2021 per Ego Italy e dallo stesso giorno è anche in rotazione radiofonica nazionale. Il testo e il lyric video, il cui concept è di Dj Tilo.



Skar & Manfree, autori della hit virale “Rimini Dubai”, Dj Matrix che non ha di certo bisogno di presentazioni, e Marvin, voce di tutti i successi mondiali di Prezioso, hanno dato vita a Un Mondo Magico, un inno alla libertà e ai sogni che non ci abbandoneranno mai e ad una estate sempre più vicina.

Skar & Manfree è un nuovo progetto di musica dance tutto italiano, nato dall’unione di Skar, ex membro dei famosissimi Paps’n Skar, con cui, in vent’anni di attività, ha pubblicato decine di hit che hanno fatto ballare tutt’Europa, e Manfree, giovane producer e musicista. Il progetto è realizzato in co-produzione con Nikholas Murphy, produttore e fondatore della Wall Music Records. Nel 2020, hanno dato vita al tormentone Rimini Dubai, un brano a dir poco contagioso inciso con la collaborazione del rapper Vise e della showgirl Francesca Brambilla.

Il testo di Un Mondo Magico

Download e audio su Amazon – Ascolta su Apple Music





Ho visto un posto dove nevica

Dov’è la notte che ci illumina

Non ci son leggi della fisica

Un sogno lucido (lucido)

Un Mondo Magico

Ho visto un posto dove nevica

Dov’è la notte che ci illumina

Non ci son leggi della fisica

E vedo tutto blu e gira tutto intorno

A questo posto dove nevica

Dov’è la notte che ci illumina

Non ci son leggi della fisica

Un sogno lucido (lucido)

Un Mondo Magico

Ho visto un posto dove nevica

Dov’è la notte che ci illumina

Non ci son leggi della fisica

E vedo tutto blu e gira tutto intorno

A questo posto dove nevica

Dov’è la notte che ci illumina

Non ci son leggi della fisica

Un sogno lucido (Un sogno lucido)

Un Mondo Magico

Un mondo magico (magico)

Lucido (lucido)

Un mondo magico (magico)

Magico (magico)

Un mondo magico (magico)

Un sogno lucido

E gira tutto, tutto, tutto intorno

A questo posto dove nevica

Dov’è la notte che ci illumina

Non ci son leggi della fisica

E vedo tutto blu e gira tutto intorno

A questo posto dove nevica

Dov’è la notte che ci illumina

Non ci son leggi della fisica

Un sogno lucido (Un sogno lucido)

Un Mondo Magico

Autori: Calogero Magistro, Davide Scarpulla, Manfredi Pletti

Produttori: Skar & Manfree, Nikholas Murphy, Kalta