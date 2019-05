DJ Antoine feat. Craig Smart – Good Vibes: lyric video, testo e traduzione del nuovo singolo

Good Vibes è il nuovo singolo di DJ Antoine feat. il canadese Craig Smart, disponibile dal 10 maggio 2019 nelle versioni DJ Antoine vs. Mad Mark 2K19 Mix e nella versione estesa (Extended Mix). Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta l’audio di questa bella canzone.

Anche se mi sa di già sentito, la nuova produzione dell’artista svizzero è, fedelmente al titolo, positiva e piena di belle parole, oltre che decisamente gradevole, orecchiabile e radio friendly. Cliccate sull’immagine per accedere al lyric video.

Good Vibes traduzione – DJ Antoine

Persone felici fuori in strada

Vederle ballare al loro ritmo

Gustarsi l’alba ed è così dolce

Il fresco relax come una brezza estiva

Facce sorridenti da tutte le parti

Tutti si godono il suono

Le belle persone sono ciò che ho trovato

Tutti apprezzano la musica

Oh oh oh

Che piacevole, piacevole, piacevole, piacevole sensazione

Oh oh oh

Che piacevole, piacevole, piacevole, piacevole sensazione

Voglio viverla ogni giorno

Come se fosse la mia ultima volta

Ho questo ritmo nel cuore

Non mi sono mai sentito così vivo

Oh oh oh

Che piacevole, piacevole, piacevole, piacevole sensazione

Vibrazioni positive

Oh oh oh

Che piacevole, piacevole, piacevole, piacevole sensazione

Oh oh oh

Che piacevole, piacevole, piacevole, piacevole sensazione

Riesci a sentirla nell’aria

Buone vibrazioni sono ovunque

E i bambini che giocano senza alcun pensiero

Perché hanno l’amore che dev’essere comune a noi tutti

Come una pioggia di caramelle che mi cade addosso

E questo è esattamente il posto in cui voglio essere

È evidente

Ci si sente così bene e non costa niente

Oh oh oh

Che piacevole, piacevole, piacevole, piacevole sensazione

Oh oh oh

Che piacevole, piacevole, piacevole, piacevole sensazione

Voglio viverla ogni giorno

Come se fosse la mia ultima volta

Ho questo ritmo nel cuore

Non mi sono mai sentito così vivo

Oh oh oh

Che piacevole, piacevole, piacevole, piacevole sensazione

Buone vibrazioni





Oh oh oh

Che piacevole, piacevole, piacevole, piacevole sensazione

Oh oh oh

Che piacevole, piacevole, piacevole, piacevole sensazione

Buone vibrazioni

Good Vibes testo – DJ Antoine feat. Craig Smart

Happy people out in the street

See them dancing to their own beat

Taste the sunrise and it’s so sweet

Cool relaxing like a summer breeze

Smiling faces from all around

Everybody enjoying the sound

Beautiful people is what I found

Everybody enjoying the sound

Oh, oh, oh

What a good, good, good, good feeling

Oh, oh, oh

What a good, good, good, good feeling

I wanna live it everyday

Like it’s my very last time

I got this rhythm in my heart

Never felt so alive

Oh, oh, oh

What a good, good, good, good feeling

Good vibes

Oh, oh, oh

What a good, good, good. good feeling

Oh, oh, oh

What a good, good, good. good feeling

You can feel it out in the air

Good vibrations are everywhere

And children playing without a care

‘Cause they got love that we all must share





Like candy rain falling down on me

And this is right where I wanna be

It’s as far as the eye can see

It feels so nice and it don’t cost a thing

Oh, oh, oh

What a good, good, good, good feeling

Oh, oh, oh

What a good, good, good, good feeling

I wanna live it everyday

Like it’s my very last time

I got this rhythm in my heart

Never felt so alive

Oh, oh, oh

What a good, good, good, good feeling

Good vibes

Oh, oh, oh

What a good, good, good, good feeling

Oh, oh, oh

What a good, good, good, good feeling

Good vibes





