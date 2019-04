Daya – Insomnia: informazioni, video ufficiale testo e traduzione

Uscito lo scorso marzo, Insomnia è un singolo della giovane cantautrice statunitense Daya, prodotto dallo svedese Oscar Görres, in arte OzGo.

La cantante classe ’98 ha sfornato questa orecchiabile canzone, un inno electro-pop incentrato sullo stato d’animo che si può avere quando senti la mancanza della persona che ami, il che non riesce a proprio farti a dormire, nemmeno con l’aiuto di farmaci.

Oltre venti milioni di ascolti su Spotify e un video, diretto da Nick Harwood, che viaggia verso le 4 milioni e mezzo di visualizzazioni. Per vederlo cliccate sull’immagine.

Testo

Ah, ah, ’cause I can’t sleep without you

No, I don’t want to dream about you

Wish I had my arms wrapped around you (Insomnia)

I’ve been out for two days

Tylenol PM ain’t working

Losing track of time, babe (Insomnia)

My mind is running too fast

Shadows on the wall keep lurking

I wish that you would come back (Insomnia)

I keep on hoping to find you

Reaching in between the sheets

Baby, it’s only been one night

Feel like it’s been like a week

Tossin’ and turnin’, tossin’ and turnin’

Flipping the pillow, pulling the curtains

I got, I got, I got

Insomnia, ah

‘Cause I can’t sleep without you

No, I don’t want to dream about you

Wish I had my arms wrapped around you (Insomnia)

Insomnia, ah

‘Cause I can’t sleep without you

No, I don’t want to dream about you

Wish I had my arms wrapped around you (Insomnia)

I can hear your voice now

Keeping me awake ’til morning

Can see you with the lights out (Insomnia)

I keep on hoping to find you

Reaching in between the sheets

Maybe it’s only been one night

Feel like it’s been like a week

Tossin’ and turnin’, tossin’ and turnin’

Flipping the pillow, pulling the curtains

Oh, I got, I got, I got (I got, I got, I got)





Insomnia, ah

‘Cause I can’t sleep without you

No, I don’t want to dream about you

Wish I had my arms wrapped around you (Insomnia)

Insomnia, ah

‘Cause I can’t sleep without you

No, I don’t want to dream about you

Wish I had my arms wrapped around you (Insomnia)

I keep on hoping to find you

I’m trying and trying and trying to

You setting, you setting my mind loose

Oh, I got, I got, I got





Traduzione in italiano

Ah, ah, perché non riesco a dormire senza di te

No, non voglio sognarti

Vorrei avere le mie braccia avvinghiate a te (Insonnia)

Sono fuori da due giorni

Il Tylenol PM non fa effetto

Ho perso la cognizione del tempo, baby (Insonnia)

La mia mente viaggia troppo velocemente

Le ombre sul muro restano in agguato

Vorrei che tu tornassi (Insonnia)

Continuo a sperare di trovarti

Di raggiungerti tra le lenzuola

Baby, è passata solo una notte

Sembra sia passata una settimana

A girarmi e rigirarmi, a girarmi e rigirarmi

A girare il cuscino, a chiudere le tende

Soffro, soffro, soffro





D’insonnia, ah

Perché non riesco a dormire senza di te

No, non voglio sognarti

Vorrei avere le mie braccia avvinghiate a te (Insonnia)

Insonnia, ah

Perché non riesco a dormire senza di te

No, non voglio sognarti

Vorrei avere le mie braccia avvolte intorno a te (Insonnia)

Sento la tua voce adesso

Che mi tiene sveglia fino al mattino

Riesco a vederti con le luci spente (Insonnia)

Continuo a sperare di trovarti

Di raggiungerti tra le lenzuola

Forse è passata solo una notte

Sembra sia passata una settimana

A girarmi e rigirarmi, a girarmi e rigirarmi

A girare il cuscino, a chiudere le tende

Soffro, soffro, soffro (Soffro, soffro, soffro)

D’insonnia, ah

Perché non riesco a dormire senza di te

No, non voglio sognarti

Vorrei avere le mie braccia avvinghiate a te (Insonnia)

Insonnia, ah

Perché non riesco a dormire senza di te

No, non voglio sognarti

Vorrei avere le mie braccia avvolte intorno a te (Insonnia)

Continuo a sperare di trovarti

Sto provando e provando e riprovando

Mi stai, mi stai facendo impazzire

Oh, soffro, soffro, soffro

Informazioni

Artista: Daya

Data di pubblicazione: 8 marzo 2019

Durata: 2:59

Etichetta: Interscope Records

Autori

OZGO, Jacob Kasher, Michael Pollack & Daya.