Shade e Federica Carta feat. Cristina D’Avena – Senza farlo apposta: audio e testo della nuova versione

“Senza farlo apposta”, il brano portato da Shade e Federica Carta a Sanremo 2019, proposto anche nella serata dei duetti con la collaborazione della regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena, dal 19 aprile è ufficialmente disponibile negli store digitali e nelle piattaforme streaming.

Nonostante non abbia avuto poi tanta fortuna alla kermesse, la canzone originale è andata fortissimo nelle classifiche digitali e si è rivelata anche tra le più trasmesse dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Menù Rapido Testo

Download

Audio

Informazioni

Autori

Testo

[Shade]

A volte dirsi: “Ti amo”

È più finto di un: “Dai ci sentiamo”

Ho il tuo numero ma non ti chiamo

A te fa bene, a me fa strano

[Shade & Federica Carta]

Che parli con me ma non sono qui

E non ci credo ai tuoi “fidati”

Prima facevi monologhi

Ora parli a monosillabi

[Shade]

E ti sei messa quei tacchi

Per ballare sopra al mio cuore

Da quando hai buttato le Barbie

Per giocare con le persone

Dicono che non capisci il valore

Di qualcuno fino a quando non l’hai perso

Tu non capiresti lo stesso

Quindi non dirlo nemmeno per scherzo

[Cristina D’Avena]

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Aspetto ancora una risposta

[F. Carta]

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Passavo a prendermi la colpa

[C. D’Avena]

E ti ho detto: “Ti amo”

Non eri il regalo che immaginavo





[F. Carta]

Noi piano piano ci roviniamo

Dammi il mio panico quotidiano

[Shade]

Quando ti vedo con gli altri

Tu non sai quanto vorrei essere via

Sei troppo bella per essere vera

Ma anche troppo bella per essere mia

[C. D’Avena]

E io ho finito l’autonomia

Per sopportare ogni tua bugia

Se avessi modo dentro la testa

Cancellerei la cronologia

[Shade]

E non so quanto sbagliato sia

Fingere di essere un bravo attore

È ora che io me ne vada via

Scomparirò in un soffio al cuore

[F. Carta]

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Aspetto ancora una risposta

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Passavo a prendermi la colpa

[Shade & D’Avena]

Scusa ma, non ci riesco

Mi hai lasciato un po’ di te

Ma hai preso tutto il resto





[F. Carta]

E sono qui stasera

Ancora un’altra volta

Che c’è la luna piena

[Shade]

Ma tu hai la luna storta

[C. D’Avena]

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Aspetto ancora una risposta

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Passavo a prendermi la colpa

Download

Audio

Versione originale

Informazioni

Artista: Shade & Federica Carta

Featuring: Cristina D’Avena

Data di pubblicazione: 19 aprile 2019

Durata: 3:35

Etichetta: WM Italy

Album: Sanremo 2019 – Popcorn (Federica Carta) – Truman (Sanremo Edition) Shade.

Autori

Shade & Jacopo Ettorre. Prodotta da: Jaro.