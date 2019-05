David Guetta feat. Raye – Stay (Don’t Go Away): lyric video, testo e traduzione

Dal 10 maggio 2019 è disponibile il nuovo singolo di David Guetta battezzato Stay (Don’t Go Away), con voce della londinese Rachel Agatha Keen, aka Raye. Leggi la traduzione in italiano del testo scritto da Cameron Gower Poole, Kennedi Lykken, Carl Falk, Timofey Reznikov e gli stessi Guetta & Raye e ascolta l’audio del brano.

Il pluripremiato dj e producer transalpino torna con questo piacevolissimo pezzo prodotto con la collaborazione di Timofey Reznikov e Carl Falk, decisamente adatto all’imminente estate.

Si tratta di una solare track house pop, nella quale Raye canta un amore, una passione tipicamente estiva che vorrebbe non finisse mai. Così, fedelmente al titolo, dice a questa paerona “resta, non andare via”. Per vedere il lyric video cliccate sull’immagine.

Stay (Don’t Go Away) traduzione David Guetta

(Resta)

(Non andare via, non andare)

(Non andare via, non andare)

Non andare via, non andare via, non andare via, resta

Tesoro, ho conservato un posto per te

Ho un posto per due

Non andare via, non andare via

Non devi neanche sforzarti

Nessun’altra labbra può farmi piangere

Ma c’è qualcosa nel tuo aspetto

Qualcosa che mi hai preso dal cuore stasera

E non mi dispiace (Resta)

Ed è quello che voglio, dimmi se lo vuoi

Baby, lo vuoi? Uh-huh

Tesoro, quando accetterai questo

Mi amerai in canottiera

Posso farlo senza reggiseno, uh-huh

E vuoi provarmi

Tesoro, mi proverai se ascolterai questo? Uh-huh

Non andare via, non andare via (non andare via, rimani)

Non andare via, non andare via

Ho bisogno di te tesoro (Resta)

Non andare via, adoro il sapore, quindi resta lo stesso, uh

Tesoro, ho conservato un posto per te

Ho un posto per due

Non andare via, non andare via

Ho bisogno che tu (rimani)

C’è tanta gente qui stasera

Ma non ho bisogno di loro nella mia vita

C’è qualcosa di in questa chimica

Quindi forza, prendi il resto di me, ok

E non mi dispiace (Resta)

Ed è quello che voglio, dimmi se lo vuoi

Baby, lo vuoi? Uh-huh

Tesoro, quando accetterai questo

Mi amerai in canottiera

Posso farlo senza reggiseno, uh-huh

E vuoi provarmi

Tesoro, mi proverai se ascolterai questo? Uh-huh

Non andare via, non andare via (non andare via, rimani)

Non andare via, non andare via

Ho bisogno di te tesoro (Resta)

Non andare via, adoro il sapore, quindi resta lo stesso, uh

Tesoro, ho conservato un posto per te

Ho un posto per due

Non andare via, non andare via

Ho bisogno che tu (rimani)

(Non andare via, non andare)

(Non andare via, non andare)

(Tesoro, non andare via, non andare)

(Non andare via, resta)

Tesoro, ho conservato un posto per te

Ho un posto per due

Non andare via, non andare via

Ho bisogno che tu (rimani)

C’è qualcosa in te, tesoro

Il modo in cui mi guardi negli occhi

Sarebbe devastante vederti andare via, quindi

Resta al mio fianco (Ah)

(Non andare via, non andare via, non andare via, resta)

Non andare via, non andare via

Ho bisogno di te tesoro (Resta)

Non andare via, adoro il sapore, quindi resta lo stesso, uh

Tesoro, ho conservato un posto per te

Ho un posto per due

Non andare via, non andare via

Ho bisogno che tu (rimani)





(Tesoro, non andare via, non andare)

(Non andare via, resta)

(Tesoro, non andare via, non andare)

(Non andare via, resta)

Tesoro, ho conservato un posto per te, uh-huh

Ho un posto per due, uh-huh

Non andare via, non andare via

Ho bisogno che tu (resti)

David Guetta Stay (Don’t Go Away) testo

(Stay)

(Don’t go away, don’t go)

(Don’t go away, don’t go)

Don’t go away, don’t go away, don’t go away, stay

Babe, I save a place for you

I got a place for two

Don’t go away, don’t go away

You don’t even have to try

No other lips can make me cry

But there is something about the way you look

Something from my heart you took tonight

And I don’t mind (Stay)

And I want this, tell me if you want this

Baby, do you want this? Uh-huh

Baby, when you got this

Love me in a tank top

I can make it topless, uh-huh

And you wanna try me

Baby, will you try me if you wanna cop this? Uh-huh

Don’t go away, don’t go away (Don’t go away, stay)

Don’t go away, don’t go away

I need you babe (Stay)

Don’t go away, I love the taste, so stay the same, uh

Babe, I save a place for you

I got a place for two

Don’t go away, don’t go away

I need you to (Stay)

A lot of people here tonight

But I don’t need them in my life

There is something about this chemistry

So go on, take the rest of me, alright

And I don’t mind (Stay)

And I want this, tell me if you want this

Baby, do you want this? Uh-huh

Baby, when you got this

Love me in a tank top

I can make it topless, uh-huh

And you wanna try me

Baby, will you try me if you wanna cop this? Uh-huh

Don’t go away, don’t go away (Don’t go away, stay)





Don’t go away, don’t go away

I need you babe (Stay)

Don’t go away, I love the taste, so stay the same, uh

Babe, I save a place for you

I got a place for two

Don’t go away, don’t go away

I need you to (Stay)

(Don’t go away, don’t go)

(Don’t go away, don’t go)

(Babe, don’t go away, don’t go)

(Don’t go away, stay)

Babe, I save a place for you

I got a place for two

Don’t go away, don’t go away

I need you to (Stay)

There’s something about you, baby

The way you look me in my eyes

It would kill me to watch you walk away, so

Stay by my side (Ah)

(Don’t go away, don’t go away, don’t go away, stay)

Don’t go away, don’t go away

I need you babe (Stay)

Don’t go away, I love the taste, so stay the same, uh

Babe, I save a place for you

I got a place for two

Don’t go away, don’t go away

I need you to (Stay)

(Babe, don’t go away, don’t go)

(Don’t go away, stay)

(Babe, don’t go away, don’t go)

(Don’t go away, stay)

Babe, I save a place for you, uh-huh

I got a place for two, uh-huh

Don’t go away, don’t go away

I need you to (Stay)





Ascolta su: