Ascolta “Tough Love” di Avicii feat. Agnes & Vargas & Lagola (testo e traduzione)

Tough Love è il secondo assaggio dall’album postumo di Avicii, TIM, che vedrà la luce il 6 giugno 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano e e ascolta l’audio del brano.

La canzone, che arriva dopo SOS, è stata scritta dallo stesso Avicii con la collaborazione di Isak Alverus e Vargas & Lagola e prodotta con la collaborazione del duo svedese composto Vincent Pontare (Vargas) e Salem Al Fakir (Lagola), voci di “Friend of Mine” e co-produttori di “Hey Brother” e “You Make Me”.

In questo pezzo caratterizzato da sonorità orientali (ispirate da un viaggio di Avicii in Medio Oriente), Agnes e Vargas parlano di un forte amore reciproco.

Tough Love testo e traduzione

Weight is on me, weight is on you

We scream and we fight like there’s nothing to lose

End of the day, come and take my arm

There’s no place I’d rather be than in your arms

Weight is on you, weight is on me

Sometimes I’m not who you want me to be

God knows I try, we stumble and we fall

There’s no place I’d rather be than in your arms

Il peso è su di me, il peso è su di te

Gridiamo e litighiamo come se non ci fosse nulla da perdere

A fine giornata, vieni e prendimi il braccio

Non c’è posto in cui vorrei essere se non tra le tue braccia

Il peso è su di te, il peso è su di me

Certe volte non so chi tu vuoi che io sia

Dio solo sa che ci provo, inciampiamo e cadiamo

Non c’è posto in cui vorrei stare se non tra le tue braccia





Give me tough love and a lesson to learn

Your tough love is what I discern

Sweet tough love, you’re my pretty good luck charm

There’s no place I’d rather be than in your arms

Dammi amore severo e una lezione da imparare

Il tuo severo amore è ciò che io discerno

Dolce amore severo, sei il mio bel portafortuna

Non c’è posto in cui vorrei essere se non tra le tue braccia

Weight is on you, weight is on me

Sometimes I’m not who you want me to be

God knows I try, we stumble and we fall

There’s no place I’d rather be than in your arms





Il peso è su di te, il peso è su di me

Certe volte non so chi tu vuoi che io sia

Dio solo sa che ci provo, inciampiamo e cadiamo

Non c’è posto in cui vorrei stare se non tra le tue braccia

Give me tough love and a lesson to learn

Your tough love is what I discern

Sweet tough love, you’re my pretty good luck charm

There’s no place I’d rather be than in your arms

Give me tough love and a lesson to learn

Your tough love is what I discern

Sweet tough love, you’re my pretty good luck charm

There’s no place I’d rather be than in your arms

Dammi amore severo e una lezione da imparare

Il tuo severo amore è ciò che io discerno

Dolce amore severo, sei il mio bel portafortuna

Non c’è posto in cui vorrei essere se non tra le tue braccia

Dammi amore severo e una lezione da imparare

Il tuo severo amore è ciò che io discerno

Dolce amore severo, sei il mio bel portafortuna

Non c’è posto in cui vorrei essere se non tra le tue braccia

