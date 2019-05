Massimo Di Cataldo – Non ti accorgi: video ufficiale e testo del nuovo singolo

Si intitola Non ti accorgi il nuovo bellissimo singolo del cantautore Massimo Di Cataldo, disponibile ovunque dal 10 maggio 2019. Leggi il Testo e l’audio della canzone.

Non mi capacito ancora del fatto di come questo artista romano sia praticamente caduto nel dimenticatoio, anche se pian pianino sembra che le cose stiano giustamente migliorando. Scritto e composto da Massimo, questo brano è veramente meraviglioso ed è degnissimo di essere segnalato in questo sito.

“Non ti accorgi” è una romantica ballata pop rock, che anticipa l’uscita dell’ottavo album in studio “Dal profondo” (in pre-order su Amazon), che vedrà la luce il prossimo 24 maggio (via DicaMusica-Believe/Self), a ben nove anni dall’ultima fatica discografica Macchissenefrega. Nel disco di inediti, ci saranno anche i precedenti “Prendimi l’anima”, “Domani chissà”, “Ci credi ancora all’amore” e la cover di Battisti/Mogol “Con il nastro rosa”.

Qui di Cataldo sembra cantare l’amore che prova ancora nei confronti di una persona, ma in realtà c’è un doppio senso perché, come affermato dall’artista, la canzone è stata scritta in un periodo in cui il suo più grande amore, la musica, sembrava non corrisponderlo più.

Per vedere il video diretto da Matteo Bianchi cliccate sull’immagine sottostante.

Massimo Di Cataldo Non ti accorgi testo

Ci sono stati giorni

felici per entrambi

diventavamo grandi

e sognavamo che… sarebbe andata bene

per questa relazione

per sentimenti incerti

nei punti più scoperti

talmente fragili

da non difendersi.

Non ti accorgi

che ti amo

nell’aria che respiriamo

quella complicità

a cercarla ci allontaniamo

ma ti ricordi chi siamo

io e te

che abbiamo avuto giorni

difficili ma intensi

tra la ragione e i sensi

ci perdevamo un po’

per ritrovarci insieme

e poi cos’è successo

non so più cosa senti

e penso a quei momenti

che mi confondono

non corrispondono.

Non ti accorgi

che ti amo

nell’aria che respiriamo

e nelle affinità

quanto ancora ci apparteniamo

ma ti ricordi chi siamo

io e te.





E allora dimmi perché

ti stai lasciando dietro chi eravamo

i sogni e le speranze che avevamo

pregavo che l’inverno… non arrivasse mai

nessun inverno sai… dura in eterno

dura in eterno

non ti accorgi (no)

non ti accorgi che viviamo

non ti accorgi che ti amo

nell’aria che respiriamo

quella complicità

quanto ancora ci apparteniamo

ma ti ricordi chi siamo

io e te.

E allora dimmi perché

non ti accorgi

no, non ti accorgi che ti amo.





