Laioung – In discesa: audio e testo del nuovo singolo

Il 26enne produttore e rapper italo-sierraleonese Giuseppe Bockarie Consoli, artisticamente conosciuto come Laioung, in data odierna ha rilasciato il nuovo singolo In Discesa, un pezzo scritto dall’interprete, disponibile in digitale e trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 27 luglio 2018.

Dopo il successo del debut album “Ave Cesare: veni, vidi, vici” che lo ha posizionato tra gli artisti e produttori più interessanti della scena rap/trap italiana, Laioung torna alla ribalta con questa canzone, che anticipa il rilascio del terzo album in studio, che vedrà la luce in autunno per Sony Music.

Nel nuovo brano, che racconta senza retorica il desiderio e le paure di vivere una vera storia d’amore, le sonorità trap tipiche delle produzioni di Laioung, si contaminano con le nuove tendenze latin trap, che l’artista sta per la prima volta sperimentando.

In discesa testo – Laioung (Download)

(Laïoung in your eardrum)

L’amore è una discesa

C’è rischio che cadi

Amarti sarà un’impresa

Spero di non sbagliarmi

Deve valerne la pena, ah

Se ti ama non nega, no

Mi chiedi: “Che fine hai fatto?”

Ma non ho ancora finito

Ancora sotto l’effetto

Del tuo amore proibito

Sotto questo sole ci ritornerò, hey

Tu sei quella giusta ti convincerò, hey

Ma non iniziare con le paranoie

Nei miei occhi ci sei solo tu

Non ne vale la pena

Di litigare per motivi inutili

Accanto all’amore

Non hanno valore, ya

Con le tue amiche ci resti spesso

Staresti meglio con me lo confesso

Nella tua testa ti resterà impresso

Il tuo sorriso il mio compromesso

E so che mi senti ma spero che ascolti

Come me non ne ritroverai molti

Non mi puoi perdere se mi rispetti ye

L’amore è una discesa

C’è rischio che cadi

Amarti sarà un’ impresa

Spero di non sbagliarmi

Deve valerne la pena, ah

Se ti ama non nega, no

Mi chiedi: “Che fine hai fatto?”

Ma non ho ancora finito

Ancora sotto l’effetto

Del tuo amore proibito, ya

Questa fiamma accesa

Si è estesa

Con me non devi usare la tua difesa

Non mi sembri indifesa

Volevo farti una sorpresa

Non vale la pena

L’intenzione l’hai compresa

Scusa per l’attesa, ya

Whatsapp online giuro ero occupato

Instagram story non è caricato

Poi sei scomparsa

La rete era scarsa ah ya

Essere falso non lo posso fare

Stare con te ma non voglio stressare

Farlo al contrario quando l’odio sale

E ricorderò che

L’amore è una discesa

C’è rischio che cadi

Amarti sarà un impresa

Spero di non sbagliarmi

Deve valerne la pena, ah

Se ti ama non nega, no

Mi chiedi: “Che fine hai fatto?”

Ma non ho ancora finito

Ancora sotto l’effetto

Del tuo amore proibito