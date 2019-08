Manuel Riva – What Mama Said feat. Misha Miller: video ufficiale, testo e traduzione

Il DJ e produttore rumeno Manuel Riva, vi presenta il nuovo singolo What Mama Said, disponibile dal 28 giugno 2019 per Do It Yourself e dal successivo 31 luglio in un pacchetto di remix. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale diretto da Alex Volintiru.

Nello specifico, l’EP racchiude le seguenti versioni: DJ Doncho Remix Extended, Moonsound Remix Radio Edit, Andrew Dum Remix Radio Edit, Buck Arrest Remix Extended e Manda Remix Radio Edit. Nei prossimi giorni sarà disponibile una secondo EP di remix.

Questa orecchiabile canzone è stata prodotta dallo stesso George Emanuel Calin, in arte Manuel Riva, mentre il testo è stato firmato Robert Zgarbura e Mihaela Arsene, artisticamente conosciuta come Misha Miller, che ha anche prestato la sua voce. La bella Misha ci invita ad essere noi stessi e ad accettarci per quello che realmente siamo.

What Mama Said testo e traduzione

Download su: Amazon – Remix Part 1 – iTunes – Remix Part 1

Don’t wanna live in this world

It’s like my senses got blurred

I hear a whisper in my head

It takes away all the dread.

Non voglio vivere in questo mondo

È come se i miei sensi fossero sfocati

Sento un sussurro in testa

Che si porta via tutto il terrore.

So why, why, why can’t we just stay

Is it really, really, really just a hunger game

I just pray

We’ll see a new day.





Quindi perché, perché, perché non possiamo semplicemente restare

È davvero, davvero solo un hunger game

Spero solo che

Vedremo un nuovo giorno.

Can’t forget what mama said

Never to forget who I am

Never to regret what I’ve done

Just to be me with everyone.

Oh, can’t forget what mama said

Never to forget who I am

Never to regret what I’ve done

Just to be me with everyone.

Non posso dimenticare quello che ha detto la mamma

Di non dimenticare mai chi sono

Di non rimpiangere mai ciò che ho fatto

Solo di essere me con tutti.

Oh, non posso dimenticare quello che ha detto la mamma

Di non dimenticare mai chi sono

Di non rimpiangere mai ciò che ho fatto

Solo di essere me con tutti.

Leave me alone in my dream

Where love and peace live

I wanna build a new world

Baby, give me your help.

So why, why, why can’t we just stay

Is it really, really, really just a hunger game

I just pray

We’ll see a new day.





Lasciami in pace nei miei sogni

Dove l’amore e la pace vivono

Voglio costruire un nuovo mondo

Baby dammi il tuo aiuto.

Can’t forget what mama said

Never to forget who I am

Never to regret what I’ve done

Just to be me with everyone.

Oh, can’t forget what mama said

Never to forget who I am

Never to regret what I’ve done

Just to be me with everyone.





