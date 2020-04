Dani Faiv – Facce Finte feat. Gianni Bismark: audio e testo della nuova canzone

I rapper Dani Faiv e il romano Gianni Bismark hanno unito le forze in Facce Finte, traccia numero cinque inserita in Scusate, album di Dani uscito il 30 aprile 2020.

Il testo e l’audio di questa canzone, scritta dai due rapper e prodotta da Strage, al secolo Luca Galeandro. Ricordo che nel disco sono presenti sette inediti, mentre il 29 maggio uscirà un progetto discografico ancora più atteso battezzato “Scusate se esistiamo”, composto da undici nuove canzoni e collaborazioni con importantissimi esponenti della scena hip hop nazionale, su tutti Gemitaiz, Fabri Fibra, Shiva e Vegas Jones, senza naturalmente nulla togliere al nuovo disco e agli altrettanto importanti featuring con artisti quali il capitolino Tiziano Menghi, aka Gianni Bismark, Jake La Furia, Salmo, Lazza, Nitro, Hell Raton & Jack The Smoker.

Facce Finte testo

[Str. 1: Gianni Bismark]

Ehi, ah, ehi

Ma dimme de che parli

Io dipingo i miei testi

E divido contanti solo coi fratelli

Sì, ma in modi diversi

E tu dentro ai miei occhi ti perdi

Zero sorrisetti, voglio mazzette coi soldi dell’altri

Sorriso sui denti, poi sto in pace coi sensi

Er bacio de Giuda che pensi da darmi è meglio evitarlo

Promattalo a n’altro, cerco riparo, sto qua con Dani e canto

Sono sul microfono attento

Metto du’ barre per tempo, occhio che già stamo al terzo

Me guardi e lo sai che non scherzo

Sono anni che osservo, mentre mi parli lo sento

Fumo che meglio me sento

Se un giorno nascerà mi fijo, te porta rispetto

Che il cognome è sempre quello

Guarda non stiamo ridendo

Se sbaglio ritento

Stai sempre in ritardo

Guarda che manco te sento

Fumo e manco ce penso





[Rit.]

Vedo solo facce finte, yeh

Ho un’altra mano che si stringe, yeh

Stavo solo perché per tutti non ero te

Ora sono sopra al piano, sì, di quell’hotel

Vedo solo facce finte, yeh

Un’altra mano che si stringe, yeh

Stavo solo perché per tutti non ero te

Ora sono sopra al piano, sì, di quell’hotel

Sì, di quell’hotel

[Str. 2]

Voglio così tanti soldi che non stanno in casa

Perché fuori il mondo è freddo come tramontana

Fai quello col cuore freddo ma non sei Montana

Stai perdendo solo tempo, hai una settimana, na-na-na-na

Io non so se ci vedi

Tory Lanez è allo stereo

Fra’, che colpo di genio

Fatti un colpo sei un genio

Meglio che ti fai serio (yah)

Roba fresh tu sei senior (yah)

Sono al sette e non segno

Sono per nascere il segno (wow)

Vogliono mordere

Ma non sanno fo*tere

Questi che andrebbero a zoccole

Per avere coccole

Palle che girano trottole

Avanti camminano ma puoi solo correre

Ma tu sai rincorrere

Curiamo il disordine

Ho un viso creep però ne fumo già un po’ da un tot

Mi copre proprio molto bene questa tuta al nord

Con Gianni, fra’, mi guardo, in un secondo è già jackpot

Hai preso tutti quanti in giro però a me no

[Rit.]

Vedo solo facce finte, yeh

Un’altra mano che si stringe, yeh

Stavo solo perché per tutti non ero te

Ora sono sopra al piano, sì, di quell’hotel

Vedo solo facce finte, yeh

Un’altra mano che si stringe, yeh

Stavo solo perché per tutti non ero te

Ora sono sopra al piano, sì, di quell’hotel

Sì, di quell’hotel





